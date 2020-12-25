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超車三星S21　雷軍用小米11祝賀聖誕節、預告首發S888、用最貴螢幕

特約記者洪聖壹／綜合報導

今天是聖誕節，在三星被爆料新一代旗艦手機Galaxy S21系列將於明年 1 月 29 日開賣之後。原先在高通Snapdragon高峰會上，以預錄影片預告將推出該公司首款S888旗艦機的小米創辦人雷軍，接連在微博自行爆料小米11系列產品特色，稍早還說螢幕是「業界最貴的」，並預告該系列手機 12 月 29 日發表，時間比三星提早了將近一個月。

首先，小米11系列將成為市售第一款高通S888旗艦機。為什麼這樣說呢？雷軍預告，小米11全系列，都會使用 5nm 制程的高通Snapdragon 888 行動平台，同時打上「小米11 全球首發」，面對三星、華為、OV等競爭對手毫不手軟。隨後給出了驍龍888的 Geekbench 5跑分，單核 1135，多核 3818，看起來略遜蘋果A14 Bionic，但是比起華為海思麒麟9000卻佔盡優勢。

第二點就是網路連線，小米11系列除了是S888首發，也是 Wifi 6 增強版的首發。在過去不斷在 CES 展上秀出超薄手機的金立集團總裁盧偉冰，現在的角色是小米集團副總裁，他在官方微博表示，“這次的增強版，增強的不是一點點：升級到了160MHz頻寬，首次支援4K QAM編碼，頻寬比上一代高1倍，傳輸信息密度提升20%，最終網速快至2.1倍，高達3.5Gbps。 ​​​”並預告這次與小米11一起亮相的還有WiFi6增強版的高階路由器。

最受期待的還有手機的快取技術，雷軍預告，新款小米11系列使用 LPDDR5 ，快取速率飆到 6400Mbps，是上一代小米10系列的116%。

在拍攝能力方面，雷軍趁著聖誕節期間，以小米11的AI錄影公開「計算攝影」的能力，雖然不清楚實際上是什麽樣的新功能，不過從影片跟“掀開夜的帷幕，記錄美好，從不間斷。”這句話可以確知，「計算攝影」的能力，應該就是透過高通驍龍888芯片的AI運算能力，搭配小米UI，讓手機對於環境光源優化，即使是在夜間拍攝，對焦更精準、拍攝更清楚。

在螢幕方面，根據稍早雷軍公開的訊息表示，小米11系列將使用小米手機有史以來最頂級的螢幕，也可能是全行業當中最貴的螢幕。關於這一點，記者持保留態度，畢竟三星S21 Ultra 也可能在面板技術方面下文章，此外，基於銷售策略考量，小米11 即使是採用全業界最貴螢幕，可能也不會是「全系列」。

許多人認為，小米11系列在今年底發表，肯定只是“意義上的超前”，高通S888是否真的有貨可交，小米11 系列是不是真的買得到也是未知數。對此，雷軍拿出100顆驍龍888芯片當媒體邀請函，並拍下實體照片向粉絲展示，意味：“小米真首發，S888真的有貨。“

相較往年可能要到春天才有機會買得到高通S800系列旗艦手機，而今年這時間被提早到了1月，除了小米之外，多項消息指出，三星旗艦機S21系列在中國大陸當地也將採用高通S888行動平台，並將在2021年1月29日推出，這代表Android陣營的旗艦產品整體時程都往前延伸，從某方面來說，將對 Apple 公司造成不小的壓力。

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