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Google證實將提供手機4年安全更新：高通S888用戶率先支援

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 與高通公司達成軟硬體整合共識，解決了現有 Android 系統的作業模式，不只讓開發商得以更快的速度推出系統更新，同時也解決高通內部測試問題，如此一來手機的安全更新將從3年延長到4年，最快預計先從明年上市的高通Snapdragon 888行動平台手機開始支援。

Apple 公司的 iPhone 最大的好處就是產品軟硬體整合，目前只要 iOS 系統推出當天，過去 5 年的手機都可以獲得最新系統版本升級與安全性更新。然而對於 Android 陣營來說，受限於 Google 公司、晶片廠、硬體廠與代工廠之間的測試流程，系統升級與安全性更新卻是一直以來的痛點。

在過去，許多 Android 作業系統的手機更新升級慢的主因在於手機硬體廠商、晶片廠商跟 OEM 代工廠在測試交付的過程太繁複。

為了解決手機系統碎片化問題，在 Android 8 作業系統推出之後，Google 公司釋出 Project Treble 解決方案，重新解構了 Android 作業系統，新的系統推出更新之前直接與晶片廠結合，如此一來 OEM 廠商拿到更新版本資料就可以很快的進行測試。

然而這樣的做法卻反而會造成晶片廠額外的測試工作負擔，在取捨之下，過去的手機最多只有三年的安全性更新。這也是 Android 11 作業系統自今年 9 月推出至今，仍有絕大多數的 Android 手機仍未開放升級的主因。

現在又有了新的進展，Google 與高通發表聯合聲明，將為 Android 手機提供 4 個 OS 版本與 4 年的安全性更新，新的政策將從搭載高通 Snapdragon 888 行動平台的智慧型手機開始啟用，換句話說，2021 年購買的 Android 手機，一直到 2025 年都可以獲得安全性更新，相較於先前版本多了一年的作業系統更新（2-3）以及一年的安全型更新（3-4）。

最初的消息來自 Android Police，報導當中明確說明了全新的作業流程，Google 與高通雙方合作解決前期測試繁複的問題，藉此大幅度的減少高通公司測試的負擔，如此一來就等同縮短了高通與OEM廠商之間的測試系統交期，從而提升產品更新效率與成本、進而延長產品更新時間。

 

高通指出，本次強化的目的在於讓OEM廠商無需調整高通技術公司晶片組的特定軟體，即可將搭載高通Snapdragon行動平台的裝置升級至Android作業系統最新版本，並透過通用Android軟體分支，針對搭載高通技術公司Snapdragon行動平台的裝置進行作業系統升級，旨在減少搭載Snapdragon行動平台的裝置升級至最新版本的Android作業系統所需的時間和資源。

聲明當中也指出 S888 只是開端，高通公司將透過利用 Project Treble 的強化功能，從最新推出的 S888 行動平台開始，在所有 Snapdragon 平台上支援 4 個 Android 作業系統版本（原機出廠版本＋3 個新版本）和 4 年安全性升級。這項計畫旨在以更少的資源實現更快速的 Android 作業系統升級，並在搭載 Snapdragon 行動平台的裝置上支援可預測的軟體生命週期，預期將能讓更多搭載Snapdragon 行動平台的裝置運行最新版本的 Android 作業系統。

從行動應用越來越多元，個人隱私、金融支付盛行的角度來看，這個消息對於 Android 陣營用戶來說是一大福音，消費者可以認真選擇一款自己喜歡、而且可以用一段時間的產品，而不是為了要安全使用手機，而被迫更換新的產品。

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