　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

▲維格醫美集團與UP雷射原廠攜手合作COE雷射示範中心，也致力於全體醫護人UP雷射的持續教育和訓練，帶給民眾更優質的體驗。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／高雄採訪報導

維格醫美集團董事長林銘德與在場嘉賓開心剪綵，象徵維格醫美集團與UP雷射原廠攜手合作COE（Center of Excellence）雷射示範中心，此外致力於全體醫護人UP雷射的持續教育和訓練，帶給民眾更優質的體驗。

▲▼ 維格醫美集團 UP雷射 業配。（圖／記者維格醫美集團提供）

▲維格醫美集團董事長林銘德（右四）與在場嘉賓開心剪綵。（圖／原廠提供）

維格醫美集團董事長林銘德表示，「對維格醫美集團來說，我們把顧客擺在第一位，醫美就是要安全與有效。我們選擇UP雷射是因為它是原廠機器，而且通過FDA的35項認證，我們目前已經有8台UP雷射，那我的計畫是在全台16家分店都要設立UP雷射來為客人服務」。

▲▼ 維格醫美UP雷射 業配 。（圖／原廠提供）

▲維格醫美集團董事長林銘德。（圖／原廠提供）

維格醫美集團董事長林銘德進一步表示，「我在2017年成立維格學院，要求所有醫師、護理師以及諮詢師，都要接受原廠最新的訓練，這也是為什麼這次維格學院會跟原廠合作COE雷射示範中心的原因」。

為了提供民眾完善、專業的服務，維格醫美集團除了引進最先進的UP雷射，也提供舒適環境給消費者，另外醫師呼籲，民眾在尋求痘疤或疤痕治療時，務必先跟醫師做好溝通、評估，才能安心且有效地對抗疤痕。

▲▼維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護。（圖／記者謝盛帆攝）

▲維格醫美提供舒適環境。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 維格醫美集團 UP雷射 業配。（圖／記者維格醫美集團提供）

▲維格診所院長王昭欽。（圖／原廠提供）

維格診所院長王昭欽強調集團選擇UP雷射作為痘疤和疤痕的治療首選機種的原因是，「UP雷射具有幾個重要的操作模式，SCAAR FX、Deep FX與Active FX，這些治療模式再搭配不同參數，幾乎可以千變萬化地應付各種凸起的疤痕、凹陷的疤痕。我覺得疤痕治療最重要的就是要『量身訂做』，因為每個人、每個疤痕長的情形、長的狀況都不太一樣，我們需要依照疤痕的不同時期、表現、厚度與深度，去做相對應的處理、調整」。

▲▼ 維格醫美集團 UP雷射 業配。（圖／記者維格醫美集團提供）

▲維格醫美集團執行長林詠喬。（圖／原廠提供）

維格醫美集團執行長林詠喬談到有關維格醫美集團的願景，「維格醫美集團在陪伴民眾變美的過程中，非常致力於提供最好的選擇，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備，讓每個人都能以最適合的方式，找到屬於自己的美，不會被某些偏頗的價值觀左右，在安全的環境下讓自己變得更美」。

▲▼ 維格醫美集團 UP雷射 業配。（圖／記者維格醫美集團提供）

▲維格醫美集團與UP雷射原廠合作，大大升級貼心服務。（圖／原廠提供）

COE雷射示範中心將致力提供專業的醫護人員教育培訓平台，讓專業醫師們能夠互相交流，UP雷射也讓民眾在對抗疤痕上有了更佳的選擇。

ET快訊
8年男友「偷吃按摩店女員工」！陸小三傳床照挑釁…她2hrs後
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

腋下除汗快速有感！　維格醫美「清新微波miraDry」助你一臂之力

維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

迷你「維力炸醬麵icash2.0」爆Q！打開有醬料＋麵　小7限量販售

直銷協會30年有成！細數產業發展　掌握數位趨勢影響力

冬天出生3大星座買書最不手軟　釣出超狂入榜網友自曝買了80本

無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價

茶裏王回甘吧「聖誕跨年」快閃台中！集滿「4款零酒精特調x4處超美打卡點」限時11天

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

瑪莎拉蒂「無敵左轉」硬上分隔島　撞倒路燈車頭全毀...肇事駕駛逃

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

英國政府24日宣布脫歐！　與歐盟達成歷史性貿易協議

維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」

蛋捲界LV也用這種蛋！家樂福推「非籠飼放牧蛋」改善母雞處境

迷你「維力炸醬麵icash2.0」爆Q！打開有醬料＋麵　小7限量販售

直銷協會30年有成！細數產業發展　掌握數位趨勢影響力

冬天出生3大星座買書最不手軟　釣出超狂入榜網友自曝買了80本

無畏寒流搶尿布！美式賣場民眾尬搶年度最殺幫寶適特價

茶裏王回甘吧「聖誕跨年」快閃台中！集滿「4款零酒精特調x4處超美打卡點」限時11天

體育推手獎表揚51個單位　總統蔡英文親臨頒獎向幕後英雄致敬

鋼琴女神16歲仙氣舊照出土！　「清純進化成性感」網狂讚：從小美到大

《變形金剛》男星遭開除！陷染性病醜聞…導演「片場不准有混蛋」

唐振剛生命攻頂換畫面　大甲溪上帥臉倒掛扮蜘蛛人

快訊／新店深夜大火！40歲男、3歲男嬰救出送醫　網驚：聲音好近

錢珮芸台灣大哥大女子公開賽封后　張雅淳最佳業餘球員

為何沒人敢叫機長戴口罩？看「階層權威」如何使人失去判斷能力

女孩必收！鞋櫃裡不能沒有的7款高跟鞋　輕鬆擁有逆天長腿

早餐愛吃鮪魚三明治　大老闆健檢驚見「重金屬鋁、汞」超標！

消費熱門新聞

美式賣場尬搶年度最殺幫寶適特價

拉麵道+超商小點打造專屬美味

維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

晚鳥三倍券3大百貨優惠整理

美式賣場尿布12/25連10天瘋折扣

星展銀贊助200萬　成立食物銀行旗艦店

2學生賣場尿尿未親自道歉⋯家樂福確定提告

就是明天！頂呱呱「1斤雞」快閃回歸

全聯1/1熱美式1元！4款花生巧克力新品必吃

冬天出生3大星座　買書最不手軟

「新奇果凍」還原亮麗好氣色

改善母雞處境！家樂福推「非籠飼放牧蛋」

肉多多不只肉多蔬食自助吧超過癮

更多熱門

相關新聞

痘疤患者尋求醫美趨升「UP雷射」精準治療

痘疤患者尋求醫美趨升「UP雷射」精準治療

根據「台灣皮膚科醫學會」調查顯示，青春痘是國人常見的三大皮膚疾病之一，不少患者受到青春痘困擾的同時，痘痘發炎遺留下來的深淺痘疤也較易阻礙患者的社交生活、影響自信。專業皮膚科醫師林政賢表示，依照醫師建議，由自身痘疤深淺種類選擇適當雷射處理，應是改善痘疤較安全有效的做法。

「UP雷射」　可治療燒燙傷疤

「UP雷射」　可治療燒燙傷疤

維格醫美「清新微波」腋下除汗快速有感！

維格醫美「清新微波」腋下除汗快速有感！

皮膚美容外科世界大會研討

皮膚美容外科世界大會研討

關鍵字：

維格醫美UP雷射疤痕治療COE雷射示範中心

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

23歲女下班遭校車輾斃！媽見屍哭癱　駕駛下場曝

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

薄紗妹肉體上包餃子！背後鏡子一照穿幫了

疑遭子公司主管投毒！遊戲巨頭董座病逝

韓網超夯「手機幾%充電」心理測驗

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面