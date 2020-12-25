維格醫美集團 x UP雷射服務再升級！　高規格量「深」打造肌膚修護

▲維格醫美集團與UP雷射原廠攜手合作COE雷射示範中心，也致力於全體醫護人UP雷射的持續教育和訓練，帶給民眾更優質的體驗。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／高雄採訪報導

維格醫美集團董事長林銘德與在場嘉賓開心剪綵，象徵維格醫美集團與UP雷射原廠攜手合作COE（Center of Excellence）雷射示範中心，此外致力於全體醫護人UP雷射的持續教育和訓練，帶給民眾更優質的體驗。

▲維格醫美集團董事長林銘德（右四）與在場嘉賓開心剪綵。（圖／原廠提供）

維格醫美集團董事長林銘德表示，「對維格醫美集團來說，我們把顧客擺在第一位，醫美就是要安全與有效。我們選擇UP雷射是因為它是原廠機器，而且通過FDA的35項認證，我們目前已經有8台UP雷射，那我的計畫是在全台16家分店都要設立UP雷射來為客人服務」。

▲維格醫美集團董事長林銘德。（圖／原廠提供）

維格醫美集團董事長林銘德進一步表示，「我在2017年成立維格學院，要求所有醫師、護理師以及諮詢師，都要接受原廠最新的訓練，這也是為什麼這次維格學院會跟原廠合作COE雷射示範中心的原因」。

為了提供民眾完善、專業的服務，維格醫美集團除了引進最先進的UP雷射，也提供舒適環境給消費者，另外醫師呼籲，民眾在尋求痘疤或疤痕治療時，務必先跟醫師做好溝通、評估，才能安心且有效地對抗疤痕。

▲維格醫美提供舒適環境。（圖／記者謝盛帆攝）

▲維格診所院長王昭欽。（圖／原廠提供）

維格診所院長王昭欽強調集團選擇UP雷射作為痘疤和疤痕的治療首選機種的原因是，「UP雷射具有幾個重要的操作模式，SCAAR FX、Deep FX與Active FX，這些治療模式再搭配不同參數，幾乎可以千變萬化地應付各種凸起的疤痕、凹陷的疤痕。我覺得疤痕治療最重要的就是要『量身訂做』，因為每個人、每個疤痕長的情形、長的狀況都不太一樣，我們需要依照疤痕的不同時期、表現、厚度與深度，去做相對應的處理、調整」。

▲維格醫美集團執行長林詠喬。（圖／原廠提供）

維格醫美集團執行長林詠喬談到有關維格醫美集團的願景，「維格醫美集團在陪伴民眾變美的過程中，非常致力於提供最好的選擇，除了精進醫療技術和服務之外，也堅持使用原廠的醫療設備，讓每個人都能以最適合的方式，找到屬於自己的美，不會被某些偏頗的價值觀左右，在安全的環境下讓自己變得更美」。

▲維格醫美集團與UP雷射原廠合作，大大升級貼心服務。（圖／原廠提供）

COE雷射示範中心將致力提供專業的醫護人員教育培訓平台，讓專業醫師們能夠互相交流，UP雷射也讓民眾在對抗疤痕上有了更佳的選擇。