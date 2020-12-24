科技藝術站上阿里山　來吉部落新打卡點「塔山光之樹」點燈

▲塔山光之樹 。（圖／川彙團隊提供）

記者黃士原／台北報導

曾有「薩克斯風王子」稱號的高培樺近年在阿里山推動「塔山光之樹」公益行動計畫，選在動盪不安的2020年歲末年終正式點燈，光之樹也將於12月24日到2021年3月31日進行為期3個月的特展，邀請民眾來到阿里山的來吉村，實地體驗科技裝置藝術，感受鄒族塔山光之樹化危機為轉機的能量。

「塔山光之樹」座落在在嘉義來吉部落的中心位置，未來可望成為阿里山地區的新興打卡熱點，川彙團隊也將持續打造為一座文創觀光新地標，邀集周邊部落住民在自己的土地打造文創觀光產業。

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▲塔山光之樹點燈。（圖／川彙團隊提供）

全名為「當下未來-愛鄒系列2020塔山光之樹」的公益行動計畫，是由當下未來青年扶植國際交流協會規劃，邀請多位部落藝術家與阿里山鄉來吉村地區八個部落學校共同創作，光之樹結合了部落與國際藝術家的創作，以竹子、木材、鋼鐵、壓克力、石塊等素材，造型獨特，兼具設計感與現代風。

高培樺表示，光之樹計畫的緣起是因2009年莫拉克風災造成的八八水災讓許多人家園全毀。希望透過這個計畫邀請部落及在地住民一塊攜手打造文創觀光產業，重拾傳統生態生活文化。