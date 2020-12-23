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桃園市議員余信憲送30院童聖誕禮物　學習「守護身體」重要

▲聖誕節前夕，桃園市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

▲市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

電影《無聲》探討校園性侵害及性騷擾議題，引起社會各界廣大關注，兒少保護課不容緩，聖誕佳節前夕，桃園市議員余信憲與勵馨基金會合作，23日在衛生福利部北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」，藉由一系列的活動與繪本，在玩樂中學習保護自己，是最棒的聖誕節禮物。

▲聖誕節前夕，桃園市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

▲▼市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

▲聖誕節前夕，桃園市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

余信憲說，電影《無聲》改編自南部某特教學校發生的集體性侵案，電影發人省事，血淋淋闡述孩子「無法說」、「不知如何說」造成的悲劇，這是結構性的問題，從上到下、老師到學生，都應當發揮勇氣，把孩子遭受侵害的狀況立即揭發，勇敢的拒絕、勇敢的發出聲音。

▲聖誕節前夕，桃園市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

▲市議員余信憲與勵馨基金會合作，於北區兒童之家舉辦「守護身體大作戰」。（圖／余信憲服務處提供）

為了讓北區兒童之家的孩子們了解「守護身體」的重要性，勵馨基金會23日下午2點半至4點半在北區兒童之家舉辦一系列活動，邀請30名國小1到6年級的院生，參加「保護我自己」、「做身體的小主人」、「我的重要他人」、「口香糖黏黏」等活動。

北區兒童之家主任黃貞容說，以「做身體的小主人」為例，透過畫筆描繪出自己的「身體界線」，讓院生們辨識哪些部位是可以被觸碰、哪些則不，而最重要的是，必須堅守「只要我不喜歡，不論是誰都不可以任意觸碰我」的立場；「我的重要他人」則引領孩子思考身旁有哪些重要他人，是自己可以信任的，若發生事情可以尋求協助。

會後余信憲議員也贈致30本兒童防治性侵繪本給院方，並與民間善心人士林芳安一起提供美食與飲料，提前歡度聖誕節。

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