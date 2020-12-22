廢除山地管制區　屏東瑪家、泰武：不同意

▲屏東縣內埔警分局為山地管制存廢問題，先後在泰武、瑪家召開相關會議 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局為山地管制存廢問題，先後在泰武、瑪家召開相關會議，兩鄉鄉親全數通過認為應「保留」山地管制區。

▲▼討論山地管制存廢。

山地管制區的存廢，從2016年間開始，迭有討論。全國前有31處的原鄉列為山地管制區，部分民眾主張，山地管制區係戒嚴時期的時代產物，時因重要軍事設施設置於山區；亦因山林蘊涵珍貴林材，避免山老鼠橫行盜伐；且管制後，對於上山民眾身分易於掌握。認為解嚴後，因一併進行原鄉部落土地的解嚴，陸續有新竹縣五峰鄉等9處原鄉解除山地管制區。

依據原住民族基本法第23條規定，政府應尊重原住民族選擇的生活方式、土地擁有利用與管理模式之權利。遂各地方警察分局於每年底，均會召集原民召開有關「山地管制區存廢」座談會，聽取部落各鄉親寶貴意見，做為政府決策山地管制區存廢的依據。

其中瑪家鄉公所又因2021年預計實施之「屏專五道路」（山地管制區）收費管制案，表決結果最受關注。內埔警分局為此先後泰武鄉公所及瑪家鄉公所召開相關會議，與會的各級民意代表、部落代表、鄉公所代表及鄉親，認為維護原民居住權益及當地產物，全數通過認為應「保留」山地管制區。

分局長蔡耀順在會中表示，無論屏專五道路收費管制之施行與否，未經申請許可，無故進出山地管制區，經通知離去，仍不遵從者，警察機關得依國家安全法第7條規定移送法辦，最高可處6個月以下有期徒刑。

另提醒民眾應避免毀損文化資產，破壞原民文化，該分局將持續加強山域治安查訪工作。

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