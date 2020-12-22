快訊／染疫機師「隱瞞活動史」！　桃市衛生局將開罰30萬

▲染疫紐西蘭機師隱瞞活動史，將被開罰30萬元。（圖／記者莊喬迪攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

國內22日新增3例新冠肺炎境外移入確定病例，而其中一名紐西蘭機師（案765）隱瞞活動史，咳嗽也未戴口罩，讓與他密切接觸的廣達集團旗下孫公司女員工（案771)一同染疫。對此，桃園市衛生局將依傳染病防治法第67條第1項第3款加重處分30萬元。

桃園市衛生局表示，目前有關機師與廣達廣達集團女員工活動的地點，已通報環保局針對場域外圍進行消毒，而營業場所內也已通知業者完成自主消毒。至於廣明女員工的工作場所，除了匡列同辦公室的員工之外，也針對出入單位、會議室及共餐的同事進行健康追蹤，共匡列167位接觸者，目前也已於21日晚間至22日上午陸續完成採檢，而其中17名密切接觸者也已列居家隔離，另外的150名則自主健康管理。

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桃市衛生局提醒，若民眾有於11日11時至12時到好市多南崁店活動的民眾，也因自主健康管理，在25日以前若出現發燒、呼吸道等症狀，或是嗅味覺異常，必須立刻至桃園市指定社區採檢院所由醫師評估採檢。

此外，有關跨年晚會及重大活動的防疫規劃，將在22日下午中央召開的應變會議及23日上午市府防疫會議充分討論後，研擬相關配套方案。