霧峰林家內戰！偏房把持百億祖產　長房擬提告討公道

▲霧峰林家「宮保第」等古蹟的經營權，目前由偏房子孫獨攬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名的台中霧峰林家，其「林本堂祭祀公業」傳出爭產風波，長房的林義功兄弟控訴偏房叔叔林正方父子，把持近百億元祖產，還另外成立一間「林本堂股份有限公司」，不但接收11億元政府補助，也獨霸古蹟的經營權；由於偏房連續提出3個行政訴訟均敗訴，法院認定祭祀公業的資產是「公同共有」，所有子孫權利均等，長房準備提告，爭回祖產。

長房子孫林義功說，霧峰林家分「頂厝」、「廈厝」（又稱下厝），頂厝是知名的林獻堂那一脈，他們3個祭祀公業至今完整，但下厝的「林本堂祭祀公業」，卻遭偏房子孫侵奪，被盜賣7、8筆土地，仍有近百億產值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林義功說，他們這一脈是林家在清朝官當最大、曾任福建水陸提督的林文察嫡系，其長子林朝棟（林義功的曾祖父）是近代史知名的抗法名將，但林朝棟的弟弟林朝宗，其子林資彬、孫子林正方、曾孫林俊明3代，致力奪產大業，傳承百年從不懈怠。

▲林義功的弟弟林義明（圖）指控，祭祀公業近百億元資產淪為偏房禁臠。



1895年，台灣割讓日本，長房族長林朝棟誓不讓後代子孫當日本人，全家渡海中國，等光復之後，後代子孫竟發現，祖產幾乎全被叔伯堂兄弟侵奪，連祭祀公業的權利也被侵奪。原來，林朝宗的兒子林資彬，配合日本人皇民化政策，把「林本堂祭祀公業」改為「林本堂產業株式會社」，全部2000股，他們長房返台後，被迫分得50股。

▲霧峰林家夏厝長房長孫林義功表示，不排除對偏房堂叔林正方父子提告。

光復之後，林資彬與他的兒子林正方，欲將「株式會社」改登記為中華民國的公司：「林本堂產業股份有限公司」，卻因為股權與股東名冊兜不攏被省政府打回票，因此一直以「株式會社」形式保留至今，對內則是以未登記的「下厝管理委員會」處理宗族事務，而林正方當「主委」，一幹40年，整個祖產黑箱作業。

▲林義明指著族譜說，他們長房嫡系在光復之後回台，才知祖產被奪。

林正方與兒子林俊明宣稱，「株式會社」、「下厝管委會」與他們自己在光復後成立的「林本堂股份有限公司」（無產業字樣）係三位一體。921地震後，政府花了11億修繕古蹟，也是這「三位一體」出面代表霧峰林家。

▲霧峰林家廈厝偏房後代林正方（右4）。

或許是他們太想「漂白」，於是接連對政府提出3個行政訴訟，但全部敗訴，而法官認定，「株式會社」屬於「公同共有」的合夥組織，派下子孫權利均等，因此，林義功這一脈的長房子孫，看到奪回祖產的曙光，不排除提告，另選管理人，讓祖產回歸全體子孫，而非少數人的禁臠。



更多鏡週刊報導

【霧峰林家百億戰1】不讓子孫當日本人 抗法名將出走家產被占光

【霧峰林家百億戰2】祖孫三代獨攬大權 祖產營運全被控黑箱

【霧峰林家百億戰3】為漂白提訴訟一路輸 他們申請經費連文化部都打臉