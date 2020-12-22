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社會 社會焦點 保障人權

惡夫囚妻在新北荒郊！狠斷金源還藏車　回家硬上喊：妳是我午餐

▲耶路撒冷一名猶太教拉比囚禁將近50名婦孺，涉嫌虐待、騙錢。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲劉女婚後被黃男困在汐止郊區家中，身心靈備受摧殘。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

黃男與劉女在106年結婚後就住在新北市汐止一處郊區，該房由黃男購買，沒想到他在婚後終日酗酒、胡亂滋事，也把金源斷了，還藏匿妻子的車，不讓她出門，回家更不顧妻子抵抗，硬上喊「妳才是我的午餐！」。士林地院判2人離婚，黃男需給付劉女剩餘財產差額分配196萬元，並按月付3萬4000元贍養費為期一年。

根據判決書內容，黃男要求劉女婚後在他的公司上班，不但限制她的生活、精神壓迫，到了去年1月開始竟拒絕給付薪資、不給生活費，還以「房子是他買的」為由要劉女付房租。

劉女控訴，黃男婚後酗酒成癮，將所有情緒發洩在她身上，時常對她破口大罵要成極大精神壓力，金源被斷絕後，劉女透過朋友介紹到其他公司上班，結果車還被黃男藏匿，因為住處在汐止郊區，大眾運輸不便，使得劉女幾乎被囚在家中。

黃男也2度不顧劉女反抗，強押發生性行為，更喊「妳才是我的午餐！」讓劉女身心皆受到極大壓迫，只能依靠大量安眠藥度日。

士林地院考慮，劉女婚後被斷絕金源，存款幾乎捉襟見肘，而黃男婚後財產金額為393萬90元，按民法第1057條規定，「夫妻無過失之一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，亦應給予相當之贍養費」，黃男自判決確定之日起1年內，按月給付劉女3萬4000元之贍養費，並分配婚後財產196萬元。

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