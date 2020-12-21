5156名兒少失蹤！兒盟和立委籲修法　防挾持、桶屍案再現

▲兒童福利聯盟與立委蔣萬安、洪孟楷、王婉諭召開記者會。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者黃巈禾／台北報導

根據內政部警政署統計，今年1至10月，全台高達5156位兒少被通報為失蹤人口。8月一名高雄少女離家66小時遭歹徒挾持藏身夾層，11月台中發生16歲失蹤少女桶屍命案。兒童福利聯盟為此21日與國民黨立委蔣萬安、洪孟楷以及時代力量立委王婉諭召開記者會，呼籲政府盡快修改《兒童及少年福利與權益保障法》，避免憾事再發生。

兒盟公布 2020 年 「兒少離家出走經驗調查報告」。兒盟政策中心主任李宏文指出，82.7% 的兒少曾因「 家庭因素 」而離家，兒少離家原因前三名分別是與家人吵架（44.4%) 愛玩、尋求刺激（40.8%）； 在家中感到不被重視或了解 ( 37.7%)，其中兩項因素都與家庭有關，61.6%兒少離家後曾遭遇生存危機、健康危機、觸法危機、安全危機等4大危機。

兒盟調查顯示，在這些離家後遭遇危機的兒少當中，高達94.9%的離家兒少曾面臨生存危機，包含「沒有錢生活」、「沒地方住」、「找不到工作」；43.4%的離家兒少曾遭遇「健康危機」，包括離家期間感冒生病、出車禍、懷孕等。

另有35.9%的兒少曾面臨「觸法危機」，其中有62.7%曾違規駕駛，50%曾有飆車行為，39.2%曾參與圍事或聚眾打架，39.2%曾使用毒品，15.7%曾販運毒品，14.7%曾從事性交易，10.8%曾從事詐騙情事或擔任車手，8.8%曾有偷竊行為。

22.3%的離家兒少曾遇「安全危機」，包括離家後被限制行動（8.6％）、遭性騷擾/性侵害（8%）、被恐嚇（6.9%）、遭暴力傷害（6.3%）、被迫使用毒品（2.9%）、被迫進行性交易（2.3%）。

兒盟與立委蔣萬安、王婉諭、洪孟楷共同提出三點訴求，盼儘速啟動修法，並要求警政署、衛福部等部會從制度面積極回應，一、失蹤兒少中心入法，落實三級預防機制；二、離婚商談服務、未成年子女照顧計畫入法，避免兒少遭擅帶失蹤；三、安珀警報發布要件鬆綁，擴大協尋量能。