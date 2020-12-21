到台中買肉圓！老闆娘「打開蒸籠」她秒爆氣：用蒸的根本是邪教

▲蒸肉圓。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

每個地區的肉圓吃法都有點不同，除了醬料配方不一樣以外，烹煮方式還分為蒸、炸，兩種都各有擁護者。雲林斗六一名女子先前到台中玩，在路邊挑了一間小吃店外帶肉圓，「結果瞄到店家沒有油鍋！ 」瞬間失望到想棄單。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時他在台中看到賣肉圓的招牌，特地停下車叫了1份肉圓外帶，結果老闆娘竟然拿出夾子打開一個巨大蒸籠，「瞬間覺得不妙！」一顆顆雪白軟嫩的肉圓躺在蒸籠中，她看著老闆娘緩緩夾起並裝入碗中，心也跟著涼掉，因為她原先預期的肉圓是「炸肉圓」，想不到這家竟然是蒸的，頓時食慾全失。

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▲炸肉圓Q彈但也較油膩。（圖／ETtoday資料照）



她認為，「用炸的肉圓才是真諦！」雖然蒸的肉圓有很多愛好者，但她本身是「炸肉圓派」，因為蒸的肉圓外皮會糊成一團，不像炸過以後Q彈，她吃不慣這種軟爛口感，「樣貌實在長得太懶惰了啊！簡直是沒靈魂的肉圓！」

這篇貼文曝光4小時就超過7000人朝聖，網友紛紛在底下互戰，「炸的才邪好嗎」、「完全明白，肉圓就是要吃炸的」、「就算被禁言我也要替蒸肉圓平反啦！炸的才是邪魔歪道好嗎！那是什麼塑膠模型假食物」、「我是台南人，我只吃蒸的肉圓」、「我是彰化人但我喜歡蒸肉圓」、「蒸的超好吃，尤其搭對醬，更是銷魂啊」、「炸的好吃，吃完清湯記得要加在醬汁裡，才是真正的真諦。」