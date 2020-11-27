平均1顆6元！全聯驚見「夜市神級小吃」買1送1　內行笑：已吃8盒

▲肉圓與四神湯，根本絕配！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



網搜小組／劉維榛報導

繼家樂福《「3元爆汁湯包」一吃上癮 他讚皮薄餡多：打趴實體店家》後，這次有網友大推全聯販售的夜市小吃「肉圓」！一名女網友驚呼，發現這款肉圓正在特價買1送1，平均一顆6元，皮Q餡料飽滿，銷魂照片曝光後，有吃貨笑虧，「總算有人推薦了，已經吃掉8盒了！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》透露，日前看到社友大推一款冷凍肉圓，讓原PO一整個被燒到，結果昨（26）日實際逛超市時，發現商品特價買1送1，8入盒裝售價89元，接著配上熱呼呼的四神湯，讓原PO吃得津津有味，更大讚「在家完全就是小吃攤的感覺！」

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肉圓平均1顆只要6元，至於口感部分，原PO透露，「包裝裡很貼心的附上蒸籠紙及沾醬，皮很Q、內餡有筍塊吃起來還不錯～給孩子的沾醬有另外加番茄醬！」

▲原PO擺盤很有夜市古早味的fu，讓人狂噴口水！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）



神級美食文曝光後，底下網友飢腸轆轆回應，「有像北斗肉圓的味道」、「總算有人推薦了，已經吃掉8盒了」、「碗盤真的很加分」、「這個肉圓是熟的，只要放電鍋蒸熱，非常方便又吃得飽的懶人料理」、「我找了2家都沒看到」、「個還不錯，買第2次了」、「這好吃喔！筍丁絞肉夠味，CP值超高」、「終於有蒸的肉圓了，之前要買還要去市場碰運氣」。

另有熱心網友分享蒸煮方法，「我用電鍋一杯水唷」、「上面有寫蒸8分鐘」、「蒸的時候，用盤子蒸低層放高麗菜，不沾黏又有菜可以吃」。

▼網友超心動！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

