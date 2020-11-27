　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

平均1顆6元！全聯驚見「夜市神級小吃」買1送1　內行笑：已吃8盒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼冷凍肉圓買一送一（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲肉圓與四神湯，根本絕配！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

繼家樂福《「3元爆汁湯包」一吃上癮　他讚皮薄餡多：打趴實體店家》後，這次有網友大推全聯販售的夜市小吃「肉圓」！一名女網友驚呼，發現這款肉圓正在特價買1送1，平均一顆6元，皮Q餡料飽滿，銷魂照片曝光後，有吃貨笑虧，「總算有人推薦了，已經吃掉8盒了！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》透露，日前看到社友大推一款冷凍肉圓，讓原PO一整個被燒到，結果昨（26）日實際逛超市時，發現商品特價買1送1，8入盒裝售價89元，接著配上熱呼呼的四神湯，讓原PO吃得津津有味，更大讚「在家完全就是小吃攤的感覺！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

肉圓平均1顆只要6元，至於口感部分，原PO透露，「包裝裡很貼心的附上蒸籠紙及沾醬，皮很Q、內餡有筍塊吃起來還不錯～給孩子的沾醬有另外加番茄醬！」

▲▼冷凍肉圓買一送一（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼冷凍肉圓買一送一（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲原PO擺盤很有夜市古早味的fu，讓人狂噴口水！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

神級美食文曝光後，底下網友飢腸轆轆回應，「有像北斗肉圓的味道」、「總算有人推薦了，已經吃掉8盒了」、「碗盤真的很加分」、「這個肉圓是熟的，只要放電鍋蒸熱，非常方便又吃得飽的懶人料理」、「我找了2家都沒看到」、「個還不錯，買第2次了」、「這好吃喔！筍丁絞肉夠味，CP值超高」、「終於有蒸的肉圓了，之前要買還要去市場碰運氣」。

另有熱心網友分享蒸煮方法，「我用電鍋一杯水唷」、「上面有寫蒸8分鐘」、「蒸的時候，用盤子蒸低層放高麗菜，不沾黏又有菜可以吃」。

▼網友超心動！（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼冷凍肉圓買一送一（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

ET快訊
快訊／10萬薪連8年月刷15-22萬　勞動部貪官遭羈押
人妻偷吃喊：你的年羹堯真黏！　凍卵是為了小王…老公綠慘
12月該你轉運啦！　「4生肖」爆棚一路爽到年終
快訊／16歲少女失聯2天找到了！　西門町H＆M購物中
高嘉瑜歐洲敗「綠水鬼」買對了！　亞洲超定價才搶得到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

開城才2週...新北耶誕城裝置狂被破壞　觀旅局嘆：每晚都在修復

台灣中油加入「奉茶行動」力挺減塑　帶上環保杯、打開APP　體驗科技奉茶的人情味

今起連2波冷高壓襲台！周末最冷探16度　下周「回暖一天」又變冷

【廣編】「臺」起希望「銀」向未來　和「臺灣銀行」相約2020台北金融博覽會

雲林新增一例境外移入新冠肺炎　入境即住集中檢疫所未涉足縣內

平均1顆6元！全聯驚見「夜市神級小吃」買1送1　內行笑：已吃8盒

一頁式廣告糾紛暴增！今年數量達2千件　消保處推２招保護消費者

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

開城才2週...新北耶誕城裝置狂被破壞　觀旅局嘆：每晚都在修復

台灣中油加入「奉茶行動」力挺減塑　帶上環保杯、打開APP　體驗科技奉茶的人情味

今起連2波冷高壓襲台！周末最冷探16度　下周「回暖一天」又變冷

【廣編】「臺」起希望「銀」向未來　和「臺灣銀行」相約2020台北金融博覽會

雲林新增一例境外移入新冠肺炎　入境即住集中檢疫所未涉足縣內

平均1顆6元！全聯驚見「夜市神級小吃」買1送1　內行笑：已吃8盒

一頁式廣告糾紛暴增！今年數量達2千件　消保處推２招保護消費者

怒批環團「扭曲事實」　彰化環境保護盟籲：光電外商別來破壞國寶濕地

理財周刊／美台大聯盟　網通先發陣容

兩廳院神秘「天台」連員工都沒去過！超讚視野33年來首度限額開放

【廣編】寶貝狗寵物食品與《十二夜2》　呼籲國人重視流浪狗安養照護議題

美女主播騎機車「待轉挨罰」事件逆轉！　親回「20年老司機」真相

K湯連2年報銷面臨最大挑戰　名醫：每個人對完全康復定義不同

快訊／10萬薪連8年月刷15到22萬　勞動部貪官存款增900萬遭羈押

北韓匯率暴跌！金正恩氣到「處決」匯兌大亨　韓媒：有夠不合理

摩鐵隨機開門性侵！25歲男自曝「只有1秒」…酒醉妹睡一半痛醒：你誰

不幸中的不幸　印度一新冠指定醫院起火 　5病患被燒死

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

好市多「11萬天價椅」！尊爵到炸出鈔票味

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

確診+14！指揮中心1400記者會說明

Line參戰黑五！42組熱門貼圖「限時1折」

喝養樂多「戳洞」or「撕開」？業者曝正確喝法

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

北台灣越晚越冷下探14℃　雨彈連噴7天

修門6顆螺絲收800　他怒：合理嗎

她驚：美牛竟然有瘦肉精！四千網灌爆留言

叫UE餐點放門口　他錯愕：直接消失

更多熱門

相關新聞

快訊／是你嗎？在全聯買吐司就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

快訊／是你嗎？在全聯買吐司就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

今年九、十月期統一發票千萬元特別獎獎號今（25）日公布，全台超市龍頭、全聯福利中心表示，有民眾於新北市中和景平花費56元，購買Read Bread鮮奶吐司與台灣火龍果，，就被幸運之神眷顧中了1000萬特別獎。

全聯新推火鍋零食！麻辣鍋玉米脆餅超涮嘴

全聯新推火鍋零食！麻辣鍋玉米脆餅超涮嘴

全聯「黑色購物節」限時3天起跑

全聯「黑色購物節」限時3天起跑

全聯搶攻「黑色星期五」商機　百件黑品五折起「業績估破10億」

全聯搶攻「黑色星期五」商機　百件黑品五折起「業績估破10億」

全聯加入「黑五戰局」！好市多推1.5克拉鑽

全聯加入「黑五戰局」！好市多推1.5克拉鑽

關鍵字：

全聯超市肉圓四神湯

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

好市多「黑五限定」第5天下殺品快看

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

林莎拍照沒穿內衣　網：掉出來了

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面