被美列入黑名單！中芯國際：10奈米以下研發、產能不受影響

▲中芯國際為大陸最大的晶片代工廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國商務部18日將大陸晶圓代工廠中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單（實體清單），限制美國供應商不得向其出口產品及技術，除非獲得許可。對此，中芯國際20日下午表示，被納入實體清單對短期內運營、財務無重大不利影響，也不對10nm（奈米）及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響。

中芯國際提到，今年9月聽聞可能被美國列入黑名單後，公司一直努力與美國政府相關部門溝通，以期得到公平、公正的對待，但遺憾的是，公司仍然被列入了「實體清單」。

中芯國際表示，對此堅決反對，並再次重申，公司自成立以來一貫恪守合規運營的原則，嚴格遵守生產經營活動所涉及相關國家和地區的法律法規，從未有任何涉及軍事應用的經營行為。

中芯國際指出，被列入「實體清單」後，根據美國相關法律法規的規定，針對適用於美國《出口管制條例》的產品或技術，供應商須獲得美國商務部的出口許可才能向公司供應；對用於10nm及以下技術節點（包括極紫外光技術）的產品或技術，美國商務部會採取「推定拒絕」（Presumption of Denial）的審批政策進行審核；同時公司為部分特殊客戶提供代工服務也可能受到一定限制。

中芯國際表示，經初步評估，該事項對公司短期內運營及財務狀況無重大不利影響，對10nm及以下先進工藝的研發及產能建設有重大不利影響，「公司將持續與美國政府相關部門進行溝通，並視情況採取一切可行措施，積極尋求解決方案，力爭將不利影響降到最低。」

中芯國際強調，將根據後續事件的發展情況，嚴格遵守相關規則，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者及時關注公司公告，注意投資風險。