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西進18年止步疫情　台資品牌「一茶一坐」吹熄燈號　

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▲▼ 一茶一坐、倒閉。（圖／翻攝一茶一坐微博、新京報）

▲西進發展十多年的台資企業一茶一坐驚傳熄燈。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

西進發展18年台資品牌一茶一坐驚傳收攤，業者在官微發佈公告稱，「由於門店關閉歇業，將開展預付卡的退卡工作」。業者選擇收攤原因是，因為疫情影響，現金流斷裂又無融資能力，客人儲值意願減少，都是加速餐飲倒閉主因。

據陸媒新京報指出，一茶一坐出現門店關閉歇業、預付卡無法正常兌付問題，為維護消費者權益，上海一茶一坐餐飲有限公司委託上海市單用途預付卡協會展開一茶一坐預付卡退卡工作。目前，上海17家門店均已歇業，可辦理預付卡退卡工作。北京僅有的2家加盟店還在營業，也可代辦退卡事宜。

▲▼ 一茶一坐、倒閉。（圖／翻攝一茶一坐微博、新京報）
▲ 一茶一坐退款公告。（圖／翻攝一茶一坐微博）

公開資料顯示，來自台灣的一茶一坐，主打台式菜系，2002年在上海開了第1家門店。以「多數直營、少數加盟」的經營模式，曾在資本的助力下進駐北京、杭州、武漢等23個城市，高光期間曾開出上百家門店，2010年計畫在3年內上市。

一茶一坐曾有4次融資歷程，分別在2005年、2006年、2008年、2015年融資1400萬美元、1068萬美元、2300萬美元、1400萬美元，共計6160萬美元，領投機構有IDG資本、GGV紀源資本、SMI等。

進入大陸市場後，一茶一坐持續虧損至2009年，多次爆發加盟風波。2016年，一茶一坐武漢加盟商發放儲值卡後跑路，當時公司總部回應稱「加盟商私發未經總部同意的儲值卡。」隔年，一茶一坐CEO林盛智承認，由於定位不清，沒有切中消費者需求，決策失誤影響盈利，因此不得不關閉逾五成的門店。

▲▼ 一茶一坐、倒閉。（圖／翻攝一茶一坐微博、新京報）

▲缺乏轉新轉型、資金流斷裂，一茶一坐撐不過疫情考驗。（圖／翻攝 新京報）

至於品牌為何走下坡？北京財貿管理幹部學院研究員、中國商業聯合會專家委員會委員賴陽表示，「一茶一坐最初出來時品牌是很時尚的，代表著台式的一種生活方式，早年迅速打開大陸市場主因。」餐飲行業更新和發展速度非常快，新式餐飲品牌不斷湧現，這種停留在十年前的審美和消費，勢必導致品牌影響力弱化。

如今的一線商場早已看不見一茶一坐餐廳，與其說是疫情導致，不如說這個品牌早已沒落。賴陽分析，「現金流斷裂又無融資能力，就會直接加速這些餐飲的倒閉，疫情成為壓倒這些品牌的最後一根稻草。」隨著今年大規模的閉店和退卡，一茶一坐倒閉似乎已成定局。

大陸烹飪協會會長姜俊賢也認為，疫情將使得大陸餐飲業出現新一輪洗牌，一些強勢餐飲品牌，不僅有較強的資金流或融資能力能夠度過疫情危機，疫情緩和之後變得更加強大，也會吞噬和佔領這些倒閉品牌讓出的市場份額。

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