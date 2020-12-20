這不是照片！神手「14張全紀錄」看完爽炸　網噴雞母皮：不要騙我

▲油畫逼真到看第一眼以為是照片。（圖／呂振揚授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

搖搖晃晃的公車，司機辛勤的背影，是每個學生與通勤族最熟悉的景象，日前有人在臉書PO出公車內部照片，看似再普通不過的一幕，但這其實不是一般照片，而是高手一筆一畫創作出來的油畫，超逆天畫工吸引網友瘋狂轉發。

有豐富繪畫經驗的美術老師「呂振揚」特別擅長油畫、水彩，個人臉書有許多作品，其中爆紅的就是17日曝光的「下一站，幸福」，用顏料記錄下每一寸光影變化，包括天花板的反射、陽光照射進車內的陰影，就連透過車窗看出去的道路風景也仔細勾勒，不放過每一絲細節，才成就了這幅超逼真油畫。

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▲油畫上色到一半的景象。（圖／呂振揚授權提供）



呂振揚PO出14張油畫過程全紀錄，光是第一步要在白紙上描繪出輪廓就很艱難，只有黑白兩色更考驗畫工，後續的上色、修飾更花時間，他將填色步驟分解成一張張照片來呈現，整個過程彷彿像在拼圖，看著他一步步完成油畫，看到最後一張成品實在爽度十足。

作品後來也被轉發到PTT掀起熱議，「真的是嚇死我了，不說我還以為是用照片去比賽欸！公車畫得好就算了光線、街景、反射也都畫很到位！」其他網友也大讚，「暗部是最難擬真的，要分辨就看暗部」、「這明明是照片，你不要騙我」、「牛逼，沒過程還真以為是照片」、「金屬光澤要怎麼顯現阿」、「畫功很強，可惜寫實派已經幾乎被相機取代了。」