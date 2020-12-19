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野菜保種！花蓮野菜學校揭幕　吃出原住民山林智慧

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▲原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣原住民族野菜學校18日以簡單隆重的下午茶會揭幕，由花蓮縣長徐榛蔚親自主持，與原民會前主委、前監察院副院長孫大川、野菜學校幕後推手吳雪月教官、台灣舞蹈大師張逸軍及多位縣議員共同為學校揭幕。徐榛蔚感性地說，希望大家藉著親自走進「野菜學校」作為認識花蓮原住民山林智慧的平台、進而認識部落、了解部落、甚至愛上部落。

▲原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與會野菜學校幕後推手吳雪月教官（左二）對話。

徐榛蔚表示，去年花蓮縣政府辦理第一次國際慢食論壇，在其中論述在花蓮可以透過慢食結合原住民山林智慧，如今我們在野菜學校中實現，縣府以將近十二個月的的時間規劃執行，將美崙山公園生態展示館重新改造活化野菜及原生植物保種基地，成為各界一同體驗部落智慧取自山林生活智慧的絕佳場域。

今年在聯合豐年節中，活動會場呈現相當受歡迎的原住民美食攤位，呈現了非常多的花蓮各部落的食材，其中野菜扮演了舉足輕重的角色，今年縣府舉辦了首屆麵包果(巴吉魯)節，贏得非常好的口碑及迴響。這是花蓮的特色，將台灣文化的寶藏行銷分享給全世界所有的在世界上的好朋友，讓他們看見原住民野菜文化的美好和深度，更展現先人的智慧。

▲原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼吳雪月向徐榛蔚介紹野菜保種情形。

以往在山林田野間，人們以為的「草」是依娜眼中的寶，「採」著自然生成的野菜，「集」合了祖先的智慧、自然環境的給予，「慢」慢形成了阿美族婦女世界的生活樣態，「吃」苦味的野菜，讓阿美族的味蕾顯得獨特且多元，取自於環境、依循著季節，阿美族是名副其實與大自然相互依存的族群。

野菜學校幕後推手吳雪月教官闡述，當氣候變遷時，野菜成為對抗極端氣候的食物來源，全世界有超過85%的生物多樣性，保存在原住民生活的環境場域中，目前多數的原住民能靠著採集直接取得食物的原型。

▲原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

原民會前主委、前監察院副院長孫大川認為，人在思考環境變遷，我們與自然間的關係，轉換成為一種共生的概念，而非利用。隨之而來，依時序季節而產出，吃公平的、吃健康的、吃自然的、吃在地的、吃當季的成了消費主流，而這正是原住民的智慧飲食中的一環，讓「慢」成為生活中的基因找回，健康自然也會回來。

▲原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼現場展示多種野菜保種成果。

原民處指出，新冠疫情影響各國觀光業之際，國內市場轉為內需為主，縣府透過各種行銷活動，吸引國人到花蓮旅遊，將觀光產業依據「在地特色」來推動「慢．精品旅遊」，「慢慢的體驗花蓮在地特色，用旅行來享受精心設計，透過『問』認識風土、透過『嚐』探索部落百味、透過『吟』感受熱情，透過『舞』創造身體的記憶。」希望留得久、玩得慢、走得深！

▲原住民族野菜學校以簡單隆重的下午茶會方式揭幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

原民處處長陳建村表示，野菜學校在「野菜教母」吳雪月教官的精心策劃以及原民處團隊認真推動執行之下，把我們很重要的文化資產，透過野菜保種計畫保存起來，最珍貴的是我們把部落先人取自山林的智慧拿出來，完整的收納起來，沿古再加上創新，讓年輕一代的年輕人更加的簡而易學，簡而易懂，學習我們自己採集上天賜予野菜的智慧，食材來自於生活，開幕會場與野菜相關的包括圖片、文字、種籽的陳列與展示，這些都是我們族人生活周遭以及他的至誠之心，分享之心，將所有的生活的題材納入野菜文化當中，這是我們覺得分享生活上的美好，希望能夠常常久久。這是花蓮的驚嘆更是台灣的驚嘆，保留寶貴的原住民野菜文化與資產是我們的責任。

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關鍵字：

野菜保種學校原住民山林智慧吳雪月種籽

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