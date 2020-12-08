學校附近出現情趣用品店市府單位互踢皮球　議員痛批痛批市府擺爛！

▲台南市議員林燕祝、林美燕接指出，「無人」情趣用品店出現在校園200公尺內，質疑業者涉嫌違反兒少法，市府沒有盡到保護兒少責任，未對違規業者開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝、林美燕接獲家長投訴指出，坊間出現連鎖24小時營業「無人」情趣用品店，掏錢就可輕易買到保險套、跳蛋、按摩棒，這樣的商店竟出現在學校附近且無人管理、沒有門禁設限，她質疑業者涉嫌違反兒少法，市府沒有盡到保護兒少責任，未對違規業者開罰。

林燕祝要求市府相關單位不要再互踢皮球，在議會臨時會召開前，提出管理和稽查情趣商店的SOP（標準作業流程）。林燕祝、林美燕表示，依兒少權益保障法第47條，成人用品零售店必需在學校2百公尺以外，但她接獲檢舉的3家無人情趣用品店，都開在學校的2百公尺範圍內，還有掛羊頭賣狗肉的現象，例如育樂街這家，離東區博愛國小很近，在經濟部的商業登記卻是餐館業，投訴家長不滿的表示，他們向市府檢舉投訴，但市府經發局、衛生局、社會局和教育局互推責任，家長痛批市府擺爛放任業者大賺黑心錢。

林燕祝和林美燕說，無人店難以驗證年齡，未成年人只要投錢到自動販賣機，各種情趣用品和保險套都可以輕易購買，明顯違反兒童及少年福利與權益保障法，再者，無人店僅能透過機台櫥窗觀看商品，商品的製造日期、使用方式、產品注意事項等消費資訊不足，商品標示也是很有問題。

林燕祝強調，台南被檢舉的這幾家無人情趣用品商店，是全國連鎖的，在外縣市已被開罰，她不能理解市府經發局、社會局和教育局怎麼沒有去查、去辦。

經發局專員吳建德表示，設商店要辦理商業登記，但設成立情趣用品店依兒少法成是不可以開在學校2百公尺內，且必需警示18歲以下不能進入，如果店內沒有負責人或從業人員（無人商店）應該就是違法的，需由兒少法的主管機關去裁罰，如果商店是沒有營業登記才由經發局開罰。

教育局主秘楊智雄表示，學校周邊2百公尺內的確是不能有成人用品店，學校會透過校安通報或警察單位處理，學校也會宣傳，讓孩子不要去這樣的場所。

衛生局食藥股長王宜方表示，店內如果有販售衛生套就算是販售醫療器材，依藥事法來查處，但這部分就沒有規定一定要有駐店管理，如果該店有賣衛生套，衛生局會安排前往稽查。

社會局專委表示，目前已受理3個檢舉案，已會同消保官等相關單位聯合稽查，會依行政程序做出裁處。

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