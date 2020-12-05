救命把握黃金時間！臨床應用AI智慧　花慈打造隨行醫療平台

▲花蓮慈濟醫院成立人工智慧醫療創新發展中心，與商之器（EBM）、NVIDIA（輝達）攜手打造人工智慧（AI）行動化平台，共同舉辦成果發表會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在的過程中，醫療團隊常常要與時間賽跑，為了搶救生命把握黃金時間，花蓮慈濟醫院成立人工智慧醫療創新發展中心，與商之器（EBM）、NVIDIA（輝達）攜手打造人工智慧（AI）行動化平台，5日上午，三方共同舉辦成果發表會，現場也邀請到衛生福利部常務次長石崇良一同見證。花蓮慈院院長林欣榮表示，這次的三方合作，結合了一流的醫療團隊，藉由商之器開發的 EBM AI 平台，配合行動巡房系統，將病人的所有資訊整合至單一 APP 上。

醫療 AI 這項議題已經被討論了很多年，但是要在臨床真正發揮功效並不是那麼簡單。花蓮慈院副院長吳彬安表示，花蓮慈院與醫療影像儲傳系統 (PACS) 大廠商之器合作多年，並且打造出 Mobile HIS 行動巡房系統，可以將病人的檢查影像傳輸到手機、平板電腦等行動裝置。但是醫療影像的建構、標示，以及醫療 AI 模型的建置，需要強大的硬體設備與龐大的資料量才能處理，因此，NVIDIA 的加入不僅透過 DGX A100 提供強大的運算效能，同時搭配 NGC 平台上預先訓練好的醫療 AI 模型以及 NVIDIA Clara 平台的 AI 輔助標註機制 (AI-assisted Annotation; AIAA)，大幅提升從開發、部署到應用的速度，再加上 EBM UDE 的應用，就像是打通了醫療 AI 進入臨床工作的最後一哩路。

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▲花蓮慈濟醫院林欣榮院長（右一）、EBM 商之器台灣區策略長陳迪智（右）、NVIDIA 業務協理蕭怡祺（中），代表三方合作，在花蓮慈院落地使用。

石崇良表示，感謝花蓮慈院一直以來守護偏鄉民眾健康，在醫療資源有限的情況下，還能發展出醫療AI來輔助醫療團隊，進行高品質的醫療服務，很高興能看到AI能真實被應用在臨床醫療上，幫助醫療團隊更有效率的協助病人。

2020 年 6 月花蓮慈院率先導入 NVIDIA NGC 平台上的 COVID-19 研究工具進行 AI 偵測，達到新冠肺炎的超前部署，同時也訓練一套 AI 模型，目標從肝臟電腦斷層掃描 （CT)）影像中，找出微小腫瘤。NVIDIA 業務協理蕭怡祺表示，在這次的三方合作中，NVIDIA 不僅提供強大的硬體運算資源，同時搭配 NVIDIA Clara 平台上預先訓練好的 AI 模型和用於特定應用程式的框架，大幅縮短醫療 AI 模型的訓練時間，並加速醫療影像標註作業，讓過去三個月才能完成的任務，現在僅需一個小時便可完成。我們很高興能與花蓮慈院以及商之器攜手合作，協助整合花蓮慈院的資訊系統、影像傳輸系統、臨床影像介面，將其全面融合成一體，促使醫療臨床工作更加方便、迅速、有效率。

EBM台灣區策略長陳迪智表示，除了整合系統之外，這次還引進了通過美國 FDA 第二級認證應用的 UDE。UDE 除了可以作為一個獨立的影像處理載具，可以做影像資料庫儲存，同時支援乳房攝影 、超音波、電腦斷層 、核磁共振等儀器，讓整合系統可以提供醫療影像調閱，將臨床醫療、軟硬體服務打造成良好的循環，從影像的運用、巡房病人的查詢到模型的運算，變成一連串的服務，將合適的影像推送到醫師手邊，並且能結合 AI 判讀的輔助。

創新 AI 打造隨行醫療，不光是能節省醫療團隊的時間，還能讓病人更了解自己的狀況。吳彬安副院長表示，醫療影像的建構、標示，需要花費醫師很多時間，因此我們結合行動醫療系統，讓醫師在手機、平板電腦等行動裝置上，利用所有可運用的零碎時間來做標示，發展出來的結果，可以直接在診間、病房內，甚至有需要時能在院外，透過行動裝置上看到影像，再藉由 AI 的輔助，馬上判讀說明，並且有機會能即時發現更微小的病灶位置，對病人病情的診斷跟醫療品質，都有非常好的助益。

▲衛福部石崇良次長表示，感謝花蓮慈院在醫療資源有限的情況下，發展出醫療AI來輔助醫療團隊，進行高品質的醫療服務。

在行動化、即時化、智慧化的同時，花蓮慈院團隊同時兼顧每位病人的隱私安全，當醫師每一次登入時，在網路上傳輸的密碼都是不同的，資料傳輸過程並且透過花蓮慈院資訊系統 SSL 的加密，避免受到駭客的入侵，有效保障病人的個資安全。而在資訊安全多重把關之下，讓醫療團隊可以用一根指頭，簡單按鍵，即可以看到病患的生命徵象，用藥紀錄、護理紀錄、心電圖、放射科 PACS 系統影像、檢驗報告與檢查結果。另外為了病人安全，也加入了臨床警示 CAS、檢驗危警戒值、高風險用藥通知，健保卡註記等等重要資訊。

透過花蓮慈濟醫院、EBM 商之器、NVIDIA 三方的合作，完成醫療 AI 結合臨床醫療的最後一哩路，在花蓮慈院落地使用，把原本只能在桌上型電腦使用的 AI 智慧輔助模型方式，應用於行動裝置上，讓醫療團隊與防疫團隊不論是在查房、或是在任何地方，都可以做有 AI 輔助的治療，有助於對病人的治療與預後品質。

林欣榮說，對於需要跟時間賽跑，搶黃金時間做治療的疾病來說，假如醫師在查房的時候，就可以針對懷疑是微小病灶的影像結果，當場跟病人做討論，這個幫助是非常大的，AI 能真正輔助醫療團隊並守護寶貴的生命。

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