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上海學校開在廢棄酒店！學生酒桌上課「滿地保險套」　他崩潰想逃學

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▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海近日爆出一間涉嫌違規辦學的學校，一家名為「浦江商學院」的職業學校竟開在廢棄酒店，上百名學生在擺有麻將桌和酒桌的環境裡上課，更讓人想不到的是，封閉的區域內堆滿各種廢棄物品，包括可能已經堆積5、6 年的避孕套。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲教室也在酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

綜合陸媒報導，「浦江商學院」專門招收在學中的國中生，每年學費2萬多元（人民幣，約新台幣10萬元），強調學生就學後可以提早從高職的課程開始念，6年學成後就有大專學歷。據介紹，該校目前有兩個年級共100多名學生，開設有電子商務、學前教育、動漫遊戲設計等多個專業科系。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲還有菸灰缸 。（圖／翻攝自新民晚報）

今年14歲的Cat為求一張中專文憑，被父母送來就讀，誰知他和同學們越讀越不對勁，發現學校內怪像叢生。作為2020級一班的一員，課程包括國文、素描、書法、籃球、辦公自動化等，自從入學以來「上課的地方已經變了3次，這是我來到的第4個地方」。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲教室內放著酒桌 。（圖／翻攝自新民晚報）

不光學習內容五花八門，上課的環境更是超乎想像，在廢棄的青青大酒店的二樓入口右拐，便可以看到由酒店包廂改成的臨時教室，在貼著「教師（5）」的房間內，竟然裡面放著放著圓形餐桌和麻將桌。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲教室裡還有麻將桌  。（圖／翻攝自新民晚報）

另外一名少年小傑則指出，他原本就讀國二，後來在父母要求下轉到浦江商學院就讀，號稱從高一開始念，但大概一個禮拜後，他就和其他同學們一起計畫要「逃跑」，因為浦江商學院的環境實在讓他們太傻眼。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲廢棄的籌碼 。（圖／翻攝自新民晚報）

小傑和其他同學們說，學生們曾悄悄溜進不被允許進入的區域，眼前的景象讓他們驚呆，封閉的區域內，堆滿了各種各樣廢棄物品，包括可能已經堆積5、6 年的避孕套，還有散落滿地的賭博籌碼，以及一些過期的消防器材。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲學習標語海報顯得格格不入。（圖／翻攝自新民晚報）

小傑一開始他們向父母反映，表示浦江商學院的環境極度糟糕，而且老師人數也不夠，出現體育老師兼教法律與道德科目。學校內的實際環境，與當時招生介紹的狀況差之千百里。不過家長最初都不相信他們所說的話，只認為「這是小孩想要逃學」所找的藉口，隨著後來越來越多人發現狀況，陸陸續續有人退學。

▲▼ 學校開在廢棄酒店 。（圖／翻攝自新民晚報）

▲一年學費約要10萬新台幣 。（圖／翻攝自新民晚報）

事件曝光後，上海松江區教育部門和公安部門6日晚上，連夜現場執法，勒令停課，並接管了所謂的「校區」。松江區教育局副局長馮雷表示，國家對於學校辦學的場地、設施、教室都有明確的規範要求，而這個學校完全不符合教育教學的功能需求。

當局介入調查並約談童姓負責人，初步掌握狀況，教育部門7日下午正式下達了《責令改正通知書》。根據通知書要求，童男需要在一周內給出整改方案，一個月內落實整改方案，童男當場同意。

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