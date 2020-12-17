上山巡水管頭燈滅！台東阿北摸黑折返天亮進「異域」　困2天獲救

▲▼邱姓老翁迷途受困陌生山區2天，最後苦坐樹下休息時才被搜救人員尋獲。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東海端鄉63歳邱姓老翁14日晚間上山巡水管，突然頭燈電力漸弱最後終於熄滅，山區夜晚格外黑暗，伸手不見五指，摸黑行進完全不識來時路，所幸家屬報警請求協尋，才在2天後的中午被搜救人員尋獲安全送回家。

15日上午8點多一點，1名婦人至海端分駐所報案稱：「我丈夫昨晚上山巡水管到現在都還沒回來，家人都很擔心，可否協助找尋」！

警員邱忠華獲報覺得不妙，隨即去電消防隊請求支援，並與當地熱心民眾數十餘人組成搜救隊，整裝後上山搜尋。

搜救隊循著家屬所指水管路線邊喊邊找一整天無功而返，家屬聽到沒找到的消息，心中真是無比煎熬，但因天色已暗，只好先下山待隔日再次上山。

▲家屬指引巡水路線毫無所獲。

16日搜救隊攤開地圖標明相關位置後，經過研判改變路線，再次上山搜尋，皇天不負苦心人，終在11時30分許，在海端偏遠山區找到坐在樹下的邱姓老翁。消防人員先檢視老翁身體狀況，所幸並無外傷，且身體狀況尚可，隨後在搜救隊人員的護送下平安返家與家人團圓！

▲搜救人員帶領老翁下山回家。

邱姓老翁表示，當晚正在巡水管，頭燈突然沒電，四周頓時漆黑一片，想說應該可以摸黑下山，誰知越走越遠，等隔天早上放眼一看，眼前完全是陌生的山區，手機也無訊號，還好有帶水，這兩天就喝水充飢保命。

關山警察分局呼籲民眾，進入山區請結伴而行，備妥裝備及通訊設備，還有水與食物，以備不時之需，手機無訊號時，可撥打「112專線」，可避免意外事件發生！

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