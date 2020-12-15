母被譏「看門狗」！台南男刺殺鄰居1死1重傷　一審遭刑22年

▲台南市新營區延平路兇殺命案，造成陳姓夫婦1死1重傷，陳姓男子被台南地院判刑22年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

56歲陳姓男子與陳姓鄰居夫婦長期不睦，2020年7月3日晚上發生口角後，因不滿母曾被辱罵是「看門狗」，新仇舊恨之下，憤而持刀刺殺鄰居59歲陳姓男子死亡及53歲的蕭姓妻子重傷，經依殺人等罪嫌送辦，台南地院15日下午宣判，殺人罪判18年、殺人未遂罪判7年，應執行刑22年，可上訴。

台南市警新營分局於7月3日晚上8時5分許據報，新營區延平路民宅發生一起兇殺案，警方立即派員到場處理，並將2名傷者緊急送醫救護，涉案兇嫌56歲陳姓男子自知難逃法網，案發3小時後主動向新營分局長治派出所投案。

警方調查，陳姓兇嫌（男、56歲），因與鄰居陳姓男子（59歲）及其太太蕭女（53 53歲）長期不睦，3日晚上陳嫌騎車返家時，剛好碰到鄰居陳姓夫妻，雙方互看不順眼而發生口角爭吵，陳嫌想到鄰居夫妻曾出言取笑陳嫌母親是「看門狗」，新仇舊恨下氣憤難當，而後進屋內拿取一把刀子，持刀攻擊砍刺陳男頸、胸、腹中刀倒地，蕭姓妻子見狀大喊救命，陳男便轉而攻擊她腹部中刀、內臟出血，陳嫌逞兇逃逸，鄰居發現報警查處將傷者送醫。

2名傷者被緊急送醫急救後，陳男傷重宣告不治，蕭女則生命跡象穩定住院觀察。陳嫌逃逸不久後，自知難逃法網，主動到新營分局民治所投案說明，陳嫌稱作案刀子已經丟到急水溪中，全案經檢察官依殺人等罪嫌起訴。

法院在11月17日下午開庭時，被告攜帶100萬元現金到場表示歉意，並表示這不是和解條件。本案死者之配偶於之前準備程序中就表示，法院不用幫被害人與被告排調解，雙方於本案未曾進行過調解，因此被告於審理庭提出100萬元現金時，被害人就詢問法官稱雙方並未和解，而且被害人所受傷害不是用金錢可以賠償的，如果被害人配偶收了這100萬元，法院是否會判被告輕一點？因此被害人配偶拒絕收下該100萬元現金。

本案檢察官於論告時，請求法院判處被告無期徒刑，被告律師則為被告辯護稱被告有和解或賠償誠意，也攜帶100萬元現金到場表達歉意，另因被告亦符合自首條件，請法官審酌量處較輕之有期徒，台南地院於12月15日下午宣判，判決被告應執行22年，本案可上訴。

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