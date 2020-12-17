奇蹟未現！那不勒斯聖血「未液化」　教徒憂「神諭惡兆」災難將起

▲被那不勒斯人視為聖物的「聖雅納略聖血」未液化，讓當地人十分擔憂。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

保存在義大利那不勒斯主教座堂（Naples Cathedral）的主保聖人聖雅納略（San Gennaro）聖血，長期以來被當地教徒視為未來運勢的重要指標。今年12月16日，聖雅納略的聖血在經過彌撒後，仍呈現固體的狀態，讓人們擔憂，未來將有可怕的災難發生。

綜合路透社與天主教通訊社報導，聖雅納略皇家寶藏小堂（Chapel of St. Januarius）的神父格雷戈里（Vincenzo de Gregorio）在12月16日的清晨彌撒中，向教徒們展示了裝有聖血的聖髑，當時血液是固態的，讓教徒們開始為隔年的運勢感到緊張。

▲格雷戈里神父（右）多次確認後發現，聖血還是固態的，一點也沒流下來。（圖／路透）

聖雅納略是4世紀時的天主教殉道者，他的聖血一直被保存在義大利那不勒斯主教座堂中。在每年5月的第一個週六、聖人紀念日9月19日與12月16日，當地教堂都會向教徒展示「聖血奇蹟」。

儘管教會從未認證過此事的真偽，但當地人相信，若聖雅納略的聖血在這3個日子能成功液化、出現「聖血奇蹟」的話，那接下來的日子一切都會順利平安，反之，若聖血呈現固體狀態，那就象徵著戰爭、饑荒、疾病或其他災難即將發生。

▲神父寬慰人們，也許血液會在人們意想不到的時候液化。（圖／路透）

回顧上個世紀，歷史中也曾發生過幾次聖雅納略的聖血未液化的紀錄。其中最著名的一次發生在1940年代左右，當時，「聖血奇蹟」並未出現，後來就爆發了可怕的二戰，那不勒斯也在戰爭中慘遭同盟國轟炸。1980年的那次則發生了芮氏規模6.9的伊爾皮尼亞大地震（Irpinia earthquake），造成近2500人死亡。

在16日的典禮中，「聖血奇蹟」並未發生。當時神父寬慰教徒，這樣的情形偶爾也會發生，因為數年前就曾出現類似情形，但在傍晚5點，它就突然液化了。他還呼籲教徒們要和他一樣耐心等待。不過，直到當天的子夜彌撒結束，聖血仍是固態的。在今年5月和9月的典禮中，即使世人都在遭受新冠疫情的折磨，但聖血還是轉化成了液體狀態。

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