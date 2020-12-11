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影／淚眼送走摯愛！新冠肆虐全球　一覽2020年「悲慘疫情世界」

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記者葉睿涵／綜合報導

2020年似乎是一個「被詛咒」的一年，一波又一波的疫情侵襲、一次又一次的封鎖，讓全世界就好像陷入了黑暗中，難以逃脫。美聯社最近公佈了該社攝影師在2020年拍攝的世界，反映出了這個世界備受疫情凌虐後，是一副怎樣的面貌。

生死別離

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙一對年過八旬的夫婦隔著塑料薄膜擁抱和親吻，以避免感染新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲在加州一家醫院的病房內，64歲的納瓦羅（Romelia Navarro）抱著奄奄一息的丈夫哭泣。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷的馬里奧蒂（Fernanda Mariotti）與她因新冠肺炎病逝的母親合影。儘管她堅持要在醫院見她母親最後一面，卻被醫生拒絕。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲秘魯的梅加（Teodoro Mejia）眼睜睜地看著殯儀社的工作人員從家中將染疫過世的妻子遺體運走。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲秘魯移民柯藍迪（Jose Collantes）的妻子染疫去世後，墓地的工人在天主教的一處墓地埋葬了他的妻子。柯藍迪表示，他原想將妻子的遺體火化後帶回家，不過由於官僚主義，他已經等了2個星期仍未果。（圖／達志影像／美聯社）

病房一隅

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲死於新冠肺炎的病患（中）被移到一張小桌子上，以空出床位給其他病人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度的醫護人員在簡陋的病房內仍積極搶救病人的性命。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙的病患在治療期間想曬曬太陽。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名孕婦在臨盆前被確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙的醫護人員與搬運工人迅速將病逝的患者裝進棺材運走，以空出床位給其他病患。（圖／達志影像／美聯社）

醫護人員的犧牲

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度一名醫護人員因過勞昏倒。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲的意大利護士帕珀內緹（Martina Papponetti）在疫情爆發期間留下的照片，當時輪班剛結束的她臉上已被長期戴著的口罩勒出痕跡。（圖／達志影像／美聯社）

疫情下的生活

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊樂設施因封城被關，孩子們只能自行尋找消遣方式。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲封城後，過去繁忙的城市瞬間變得空蕩蕩的。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲封城的消息宣布後，西班牙一個小區內的居民無助地站在陽台上，不知該何去何從。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲社區內的居民即使在封城中仍保有希望，每晚不約而同地在陽台上一起點蠟燭，祈願疫情早日過去。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲一個男子於隔離期間也不放棄生活樂趣，在後院演奏低音提琴。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲女子在客運上緊戴口罩，害怕被感染。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾瓦多監獄的囚徒們戴著口罩坐在一個牢房內。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非國防軍在亞歷山德拉小鎮巡邏男子旅館，並實施嚴格的封鎖措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲雨天的日落大道，一個在疫情期間無家可歸的人坐在輪椅上。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼疫情當道，就連脫衣舞女郎也只能戴著口罩，提供上門服務。（圖／達志影像／美聯社）
▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）


▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名大學畢業生因為必須戴著口罩出席畢業典禮，於是將自己的照片印在口罩外，增加參與感。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美聯社年度照片,疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄瓜多首都基多法醫對著在大街的婦女屍體噴灑消毒劑。（圖／達志影像／美聯社）

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