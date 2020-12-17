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超諷刺！下午剛頒防疫新規　菅義偉晚上帶頭揪團「爽嗑牛排」遭轟

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▲▼菅義偉。（圖／路透）

▲菅義偉日前被曝違反防疫規定，連續參加了2場5人以上的聚餐。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

日本首相菅義偉遭曝違反政府防疫規定，在一天內連跑2場超過規定人數的聚餐活動。諷刺的是，在聚餐的前幾小時，他才剛剛宣布了新的新冠政策，以避免疫情持續延燒。在飽受輿論批評後，菅義偉最近為自己的行為公開道歉。

綜合《共同社》與CNN報導，日本目前的確診數量還在飆升；幾周來，政府一直在敦促民眾減少日常活動，保持警惕，以遏制冬季新冠肺炎疫情捲土重來的趨勢。不過，菅義偉最近卻無視這些防疫規定，在14日連續參加了2場聚餐。

菅義偉首先出席了一場位於東京某賓館宴會廳的聚會，當時約有15位經濟界人士在現場。隨後，他再前往東京銀座一家高檔牛排餐廳，與7名年齡均在70歲以上的友人聚餐。據悉，自民黨幹事長二階俊博、職業棒球軟銀隊會長王貞治、演員杉良太郎、藝人御法川法男等都出席了該聚會。

菅義偉的行徑曝光後引來許多反對派議員的批評，因為東京政府建議，在餐廳用餐的人數需要限制在5人內，尤其年長者更應該遵守此建議，因為他們更容易感染新冠肺炎。日本立憲民主黨秘書長福山哲郎表示，「日本的疫情正在蔓延，他應該克制自己，成為國家的榜樣。」

更諷刺的是，在參加晚宴的幾個小時前，菅義偉才剛剛宣布了新的新冠政策，以避免疫情持續延燒。他當時表示，「我決定採取最大的措施來控制感染，減輕醫療系統的負擔，讓日本每個人都能有一個平靜的新年。」

菅義偉在輿論的壓力下，於16日為自己的行為公開道歉。他表示，儘管他在14日的餐聚確實「與他人保持了充分的距離」，但他的舉動已「招致國民誤解」，而且在這時候聚餐非常不合適，因此他將會「真誠地進行自我反省」。

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