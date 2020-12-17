中國新冠疫苗驚爆無效　數百人接種仍集體染疫

▲ 中國「國藥集團」研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國「自由亞洲電台」披露，數百名中國國有企業派往海外的勞工，疑似接種國產疫苗後仍在海外感染新型冠狀病毒，引發中國國產疫苗效果堪憂的疑慮。

「自由亞洲電台」引述消息人士透露，4天前，非洲安哥拉傳出至少17名中國人被感染，其中16人都是位於北倫達省（Lunda Norte）一家中資國企的員工，確診者在出國前都已按照官方安排，統一接種中國「國藥集團」（Sinopharm）研發的疫苗。

報導引述安哥拉華人尤姓女子的說法，她聲稱此事屬實，但外界能知道的可能只是冰山一角。她又說，很多被感染的中國人經濟狀況不好，加上被同胞歧視，所以處境很糟。

根據報導，來自歐洲巴爾幹半島國家塞爾維亞的消息也顯示，天津電力建設公司在當地一個部門逾400名員工中，已約300人確診，其中包括大批來自中國的員工，他們事先也已接種「國藥」疫苗，卻仍被感染。

曾替天津電建公司招聘員工的「博龍勞務」負責人表示，從6月後，國企編制內的員工和招募的外派民工，出國前都必須接種疫苗，「走之前要打疫苗的，都有集合地，在那個地方集合，一般是打一針」。

▲天津電力建設公司在塞爾維亞當地的部門已有約300人確診，其中包括大批中國員工，他們事先也已接種「國藥」疫苗，卻仍被感染。（圖／路透社）

前中國紅十字大病救助專案負責人任瑞紅告訴自由亞洲電台，中國外派人員接種「國藥」疫苗，大約是從7月開始；但中國目前研發的幾款疫苗，都屬於「滅活疫苗」，技術含量低，生產難度和風險較高，臨床實驗資料也一直備受質疑，她對國產疫苗出現不良後果不感意外。滅活是指讓病毒失去感染力，但保留抗原性。

中國「澎湃新聞」曾報導，國藥集團董事長劉敬楨11月初在第3屆中國國際進口博覽會一場論壇裡透露，當時已有數十萬人緊急接種國藥集團旗下兩款滅活疫苗，沒有一例嚴重不良反應，且接種後的離境人數達5.6萬人，也無一感染。

澎湃新聞另一則報導指出，隨著中國全力推動「一帶一路」倡議，中國輸出的勞工數量日益增多，到2019 年底，在外各類勞務人員達99.2萬人，但實際上透過蛇頭、黑仲介等方式出國謀職的勞工遠多於此；根據世界銀行報告，中國的海外務工人數可能近1000萬人。

國藥集團的疫苗廣泛在阿拉伯國家進行臨床試驗，並陸續獲准使用。

▲阿拉伯聯合大公國先於9月核准國藥疫苗的緊急使用授權。（圖／達志影像／美聯社）

「華盛頓郵報」報導，阿拉伯聯合大公國先於9月核准國藥疫苗的緊急使用授權，在試驗結果顯示具86%的保護力後，於12月9日核准上市。

阿聯衛生部表示，根據分析，疫苗並無嚴重安全疑慮，且發現疫苗對預防中度、重度病症的有效性更達100%。不少阿聯高層官員都已接種這支疫苗。

路透社報導，北非摩洛哥國王穆罕默德6世（Mohammed VI）12月初下令，全體國民都應免費接種疫苗。

摩洛哥打算自本月開始為8成成年人口施打疫苗，來源包括國藥集團和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的疫苗；總理歐斯瑪尼（Saad Eddine el Othmani）表示，也正與其他業者洽談中。

中東的巴林12月13日宣布批准國藥疫苗使用，並啟用線上系統，供民眾登記接種。巴林衛生部透過官方聲明與官方Instagram帳號指出，18歲以上公民與居民都可在線上登記，免費接種。

埃及12月10日宣布，第一批國藥疫苗已運抵，後續還有更多會送達，這款間隔3週施打兩劑的疫苗將免費供民眾接種，且政府會優先為醫護人員與慢性病患施打。

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