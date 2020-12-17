楊志良落淚了！「我很疼惜沈智慧」　生命可貴不要做這種事

▲楊志良談沈智慧時忍不住哽咽落淚。（圖／翻攝自YouTube／千秋萬事，下同）

記者黃巈禾／台北報導

為反對萊豬進口，國民黨前立委沈智慧發起絕食抗議，進入第97小時，16日開始出現血壓不穩定，最後由救護人員協助送往國泰醫院。沈智慧小編也在臉書發布一段影片指出，沈智慧一度喘部過氣無法呼吸，有心肌梗塞的危險，打血管擴張劑才緩解，情況穩定下來。前衛生署長楊志良為此相當不捨，在接受訪問題時哽咽落淚。

楊志良17日接受王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪，除了聲援前榮總精神科醫師蘇偉碩，直言「我今天在這裡就說萊豬有毒，請他們也來發一張通知要我去派出所、警察局」，他也對沈智慧絕食抗議一事發表看法。

主持人王淺秋提到，台灣很多知識分子每天憂心忡忡，昨天也看到沈智慧絕食抗議好幾天後，在又冷又濕情況下，身體不適，擔心會有心肌梗塞的狀況，就緊急送醫，暫停靜坐。

王淺秋提及，台灣人現在到底該怎麼面對這些問題？要理性的判斷，但也要用力的監督政府，「如果老是這樣胡作非為、無法無天的話…」

這時，王淺秋話還沒說完，楊志良聽到此處時緊皺眉頭、哽咽表示「我很心疼，這個…我我我…我感性啦！我真的很疼惜她，我覺得沒必要這樣子做辛苦的事情，不需要，可以用其他方式來對抗這個無良的政府，我覺得不要這樣傷害自己，生命誠可貴，不要做這種事情，我疼惜啦！」。

對於楊志良不捨沈智慧，再度落淚，令一旁的王淺秋相當感動與不捨。王淺秋說，「我們的署長又淚灑了」，沈智慧讓人感動、佩服，也心疼，萬一身體受損傷，是大家都不想看到的，請大家都要保重，就算為了理念而爭，為公平正義而爭，但前提是身體要顧好，才有辦法去發聲。

王淺秋事後在臉書表示，當年楊志良在擔任衛生署長期間，為了萊牛有限進口辯護，曾經五度淚灑立法院，想不到今天在錄音間，鋼鐵理念柔軟心的楊志良再度淚灑錄音間，楊志良的眼涙，立即讓直播室上的聽眾刷起了密密麻麻一排排的愛心，讚許他是為公共議題有感落下的英雄淚，楊志良痛批政府漠視台灣人的健康，只顧向美國卑恭屈膝，如今台灣卻面臨公共支持體系的瓦解，無比憂心。