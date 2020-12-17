彰化阿公一早騎鐵馬出門沒回家　還好有戴「愛心手鍊」

▲阿公迷路戴守護BBCALL載具，彰警找到他家人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府首創「愛心手鍊2.0-守護BBCALL」失智長者走失協尋系統，運用防走失載具的藍芽發訊功能，能顯示定位訊息，日前北斗警方溪州分駐所警員陳彥廷、黃子浩執行勤務時發現一名老阿公在溪州鄉高鐵橋下找不到路回家，所幸他身上戴有守護BBCALL，經掃描QR CODE後得知聯絡資訊，平安護送他返回住家。

據阿公家人向警方表示，阿公當天早上騎腳踏車出門一直未返家，突然接到警方來電「找到人了」，才鬆了一口氣；因為阿公平時很常自己出門卻迷路，以前花了很多心力及時間在找尋，後來得知縣府有推出「愛心手鍊2.0-守護BBCALL」，便立即申請載具且追加QR CODE布標，並將布標縫製在他最喜歡的帽子上，增加他被尋獲的機會。

據了解，「守護BBCALL」APP截至目前為止已有超過6,000人次，它最大的功能可運用防走失載具的藍芽發訊功能，能顯示配戴載具的長者的定位訊息，並內建收發公告與即時傳訊功能，一但走失，家人能透過應用程式發送公告請其他用戶協助，熱心民眾若遇到走失長者，也能主動使用「守護BBCall」應用程式來幫助。

▲彰府「愛心手鍊2.0-守護BBCALL」協尋系統獲「高齡友善城市金點獎」。（圖／ETtoday資料照）

「守護BBCall」載具免費申請社會處尚有名額，若家中有失智長者，且長者或子女之一設籍彰化縣，且長者年滿50歲，疑似失智症(CDR)或領有身心障礙手冊(第一類失智症)，並有走失之虞者，便能申請免費防走失載具，相關資訊可電洽(04)7532332詢問。

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