台中議員張玉嬿遭撞進加護　臉書報平安「勇敢面對疼痛」

▲▼張玉嬿昨天騎機車時被撞成重傷送醫後，上午在臉書向大家報平安。（圖／張玉嬿臉書提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員張玉嬿15日上午9點多，參加完台中市立殯儀館一場公祭後，騎機車返回太平服務處時，被違似闖紅燈的吳姓女騎士撞飛數公尺遠，張顱內出血、骨盆和右側鎖骨骨折，目前人在榮總加護病房觀察中，張上午透過臉書向大家報平安，「小嬿勇敢面對疼痛，安心養傷中。請大家不要擔心，我沒事！再三感謝。」

張玉嬿昨天上午騎機車行經精武路、東南街口時，被吳姓婦人所騎機車衝出撞上，張當場被撞飛數公尺遠，倒在地上動彈不得，經送醫搶救，張右鎖骨骨折、右骨盆骨骨折、輕微腦震盪、蜘蛛膜下腔出血。

針對外界的關心，張玉嬿上午在臉書報平安，她說，昨天一整天，小嬿讓大家擔心了！感謝您們為我集氣加油。經過神經外科初步診斷，輕微腦震盪出血恢復情況良好，加護病房觀察3天；右鎖骨、右骨盆骨骨折則待近日觀察後再決定是否手術；小嬿勇敢面對疼痛，安心養傷中。

張還說，正值秋冬防疫啟動，愛護小嬿的朋友們請不要來醫院探視或贈花，避免造成醫院困擾；請大家不要擔心，我沒事！再三感謝。

張玉嬿已連任2屆台中市民進黨籍議員，選區是太平區，問政理性溫和，曾擔任過多名立委、議員助理，首次參選即高票當選，而她的好人緣，也讓藍綠議員、市府局處長等留言致意。

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