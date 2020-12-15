入冬最強13°C「大雨+強風」灌3天紅爆！冷空氣接力　更猛雨彈下周到

▲入冬最強一波冷空氣，新北市石門富貴角15日清晨創下12.7℃低溫 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

入冬最強一波冷空氣來襲，中央氣象局表示，15日清晨創下入冬最低溫，一直到17日（周四）前持續受這波東北季風影響，北台灣濕濕涼涼，北部、宜花整天有雨，有局部豪大雨機率，晚間9時持續針對北北基宜發布「大雨特報」，預報中心簡任技正伍婉華表示，北方高壓一波波影響，東北風強勁，北東偏冷仍探15度，中南部早晚涼也只有16度，花東18度，沿海空曠地區會更低一點。

氣象局15日晚間9時35分持續針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，晚間至16日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。受東北季風影響，台南至桃園、東南部、恆春半島沿海空曠地區及金馬澎易有9至10級強陣風，同時發布長浪、陸上強風特報，基隆北海岸及東北部沿海地區有長浪發生，目前新北富貴角持續觀測到3至4米左右浪高的長浪。

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▲大雨+強風掀4米狂浪！北東濕冷連3天 。



氣象局預報，16日持續受到東北季風影響，清晨北台灣低溫僅15度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，其他地區低溫約16至18度，白天北台灣高溫僅16至19度，整天感受頗有涼意，花東21至24度，中南部仍可25度以上；迎風面北東及恆春半島降雨機率較高，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨持續，有局部大雨或豪雨發生機率。

這波東北季風強度偏強，夜晚清晨各地明顯偏涼，沿海空曠地區低溫恐下探13度，氣象局預估，未來一周持續受東北季風影響，北東、恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨持續，有局部豪大雨，一直到18日（周五）冷空氣稍減弱，各地氣溫會進一步回升，但19日（周六）又有另一波東北季風增強，20至22日（周日至下周二）北東再轉涼，且這波水氣較多，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部地區雨勢更猛，各地雲量增多。

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