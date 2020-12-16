今晨13.3℃「入夜再探底12度」！北北基宜防豪大雨　休假前又變天

▲北部天氣相當濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

冷空氣再發威，中央氣象局觀測，今天（16日）清晨全台最低溫依舊出現在新北市石門的富貴角，來到13.3度。氣象專家吳德榮提醒，今晚、周四晨北台再探低溫，約在12、13度左右，要注意保暖；周五晚再一波東北季風開始南下，天氣轉變。

氣象局今晨持續對台北市、新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今仍是迎風面降雨。（圖／氣象局）



氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北季風影響，台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和15日類似，北部、東半部有些降雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨和豪雨發生機率；北台灣清晨低溫15度，其他地區約16至18度。

葉致均說，今晚和周四清晨低溫和今晨差不多，北台灣15度，其他地區16至19度；周四白天溫度慢慢回升，到了周五較明顯回溫；周六另一波東北季風南下，冷空氣強度和這波差不多，屆時雨區仍以北部、東半部為主，而降雨熱區基隆北海岸、宜蘭地區、台北市山區仍有局部較大雨勢或大雨發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周四清晨，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，新竹多雲、苗栗以南則為晴時多雲，北海岸、北部山區及東北部有較大雨勢；冷空氣影響，北台持續濕冷，其他地區早晚冷，今晚、周四晨北台再探低溫，約在12、13度左右，要注意保暖。

吳德榮表示，周四白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷，降雨範圍略減小，大台北及東半部有仍局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；周五有短暫空檔，各地多雲時晴，氣溫續回升，僅東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提醒，周五晚再一波東北季風開始南下，天氣轉變；周六至下周二氣溫下降，北台持續濕冷，北部、東半部有局部雨，期間模式模擬有南方中層水氣北上，為南部地區、中部山區帶來局部零星降雨的機率，不過，模擬也不斷調整，代表其不確定性頗大，需持續觀察。