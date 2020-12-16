暖爸替女兒挑聖誕娃！送來「10m長」比屋子高　竟還靠它募了90萬

▲鬼靈精充氣娃娃很有節日氣氛，成為打卡熱點。（圖／翻攝自推特／@SueHJenkins1）



記者崔子柔／綜合報導

英國49歲的利德爾（Ray Liddell）給7歲的女兒傑絲米（Jasmine）挑了一個聖誕驚喜，但他自己下單時也沒看仔細商品內容，直到貨物抵達，才發現竟然高達35英呎（約10.6公尺），甚至比家裡2層樓的屋頂還高。

根據《每日郵報》報導，利德爾一家住在達勒姆郡哈特爾浦（Hartlepool），他當時只知道商品是「大型尺寸」，就花了500英鎊（約新台幣1萬8500元）買下這隻鬼靈精充氣娃娃。

沒想到娃娃一送來，全家人都下了一跳，因為實在太巨大了，但傑絲米非常開心，興奮地不停邊跳邊尖叫，因為屋裡完全塞不下這隻娃娃，利德爾就把它放在家門口。

一放下就不得了，照片在社交媒體上被傳開，家門口立刻火了，吸引左鄰右舍前往參觀，利德爾表示，他覺得至少有5000個人來看，甚至還有人從諾森伯蘭省（Northumberland）莫珀斯（Morpeth）遠赴40英里（約64公里）過來。

利德爾藉著這個機會，希望前來的遊客自由捐款給慈善機構，目前已籌集了2萬多英鎊（約92萬新台幣）。利德爾的父親5月因新冠肺炎病逝，他將把款項捐給照顧父親的愛麗絲臨終關懷之家（Alice HouseHospice）。

▲鬼靈精充氣娃娃預計募捐2.5萬英鎊，即將達標。（圖／翻攝自justgiving）



利德爾表示，他一直都想替療養院做點什麼，原本計畫是抽獎類型的活動，沒想到來自陌生人的捐款可以累積得這麼快，就像滾雪球一樣，很開心我的孩子們喜歡這個裝飾品，也給慈善機構募了不少錢。