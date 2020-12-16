懷疑護理師老婆染上同事！又稱女兒在幫瞞　醋夫砍斷妻女喉管雙死

▲瘋男切斷妻女喉管殺害。（圖／翻攝自推特）

記者崔子柔／綜合報導

威爾特郡的薩利斯伯里（Salisbury）40歲男子茲頓（Marcin Zdun）一直懷疑老婆和同事有染，又覺得女兒在幫忙隱瞞，嫉妒妻女之間感情緊密，自己在家總是被排擠，有天竟拿著折疊刀割斷妻女的喉管，將2人殺害。

根據《太陽報》報導，茲頓平時在量販超市上班，他一直懷疑擔任護理師的妻子安聶塔（Aneta Zdun）出軌同事，又覺得女兒妮可列塔（Nikoleta Zdun）和妻子無話不談，自己是被排擠在外，今年6月1日他情緒一來就拿起藏好的折疊刀，割斷妻女的喉管將她們殺害。

警方到場時已是滿地血泊，在附近找到茲頓以後，從他的口袋找到一把沾滿血跡的折疊刀，立刻將他逮捕。

茲頓上周在首度開庭時表示，他被妻子要求分房睡，懷疑她和同事有染已經一段時間，「她說不想再和我做愛」、「我相信她有外遇對象」、「她看我的眼神充滿憤怒」。

茲頓眼看妻女感情很好，認為妮可列塔一直在幫妻子隱瞞，自己在家是被孤立、虐待的，「她們整天嘲笑我，講我的壞話，還花我辛苦賺的錢」、「她們想把我從家裡趕出去」、「安聶塔從不告訴我每天晚上出門去哪，但女兒都知道」。

檢察官哈根（Nicholas Haggan）指出，茲頓的心理分析結果中，對妻女有著超強烈的支配欲，他並無否認將2人殺害，但堅稱自己對案發過程「全忘了」。茲頓拒絕承認2項謀殺罪，案件目前仍在審理中。