張阿姨14年一路資助還寫信、送禮金！王維中從6歲弱勢童變職棒球星

▲職棒選手王維中和當年的資助人張阿姨首次見面，給彼此一個大大的擁抱。（圖／台灣世界展望會提供）



記者林育綾／台北報導

台灣世界展望會曾資助許多孩童，如今個個長大成為耀眼的自立青年，包括職棒球星王維中、職業舞者與健身教練王莞心、工程師李坤真等。王維中在6歲時受到張阿姨的資助，常將她送的禮金存下來買手套、釘鞋，一路受到鼓勵；而王莞心小時候因媽媽生病無法工作，透過資助人和社工關懷，紓解了姊妹倆學費壓力，她長大更因舞蹈專長而獲選外交部國際青年大使，今年也開始資助一名小學4年級女生，「她的年紀和我當年受助一樣！」

台灣世界展望會將於明年1月底，分別於台北﹙1/27﹚、台中﹙1/29﹚、嘉義﹙1/30﹚舉辦3場「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福音樂．故事分享會」，邀請民眾在春節前夕，與親友一同聆賞展望會自立青年的精彩表演與感人故事。

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▲職棒選手王維中和當年的資助人張阿姨見面。（圖／台灣世界展望會提供）

今（15）日記者會上，也邀來許多曾受資助的自立青年分享，其中職棒球星王維中在6歲時成為世展會資助童，他以電話連線問候多年來一路鼓勵他的資助人張阿姨。從小就離家打球的王維中說，練球過程很辛苦、壓力大，張阿姨總會寫信告訴他堅持夢想、不要放棄，有時收到張阿姨送的禮金，他都會存下來買手套、釘鞋。

資助人在電話中說，一路看維中成長，知道他是獨立向上的孩子，聽到他受傷就特別擔心，常透過媒體關心他的近況。王維中也邀請張阿姨明年親赴球場，觀看他回台打職棒後主投的第一場重要比賽，「一定幫妳留一席重要的貴賓席！」

王維中更將預備好的簽名球親自送到張阿姨手中，祝她聖誕快樂，第一次見面的兩人給彼此一個大擁抱，張阿姨也感動落淚，「當年照片上那個瘦瘦小小、看起來營養不良的孩子，如今長好大了！」兩人一同翻閱過往書信，張阿姨看著簽名球上的簽名也笑說，「你的字都沒變，還是那麼工整」。

▲王維中送給張阿姨簽名球，代表他無以言喻的心意。（圖／台灣世界展望會提供）

而王莞心曾因舞蹈專長，獲選外交部國際青年大使，代表台灣出訪各國，目前已成為一名職業舞者及健身教練。來自單親家庭的她，小時候媽媽生病、無法工作，透過資助人和社工的關懷，讓她感受到支持與溫暖，助學金也紓解了姊妹倆學費上的壓力。

今年她也開始資助一名小學4年級女生，「她的年紀和我當年受助一樣！第一次收到她的信時，我感動到一直哭，希望自己陪伴她、鼓勵她帶著正面的心態長大，讓生活中的困境成為生命中的養分。」

▲王莞心如今成為舞者和健身教練，也開始成為資助人。（圖／台灣世界展望會提供）

另一位個案工李坤真，同樣來自單親家庭，因爸爸酗酒未能穩定負擔家計，成長路上必須打工、照顧妹妹，而資助人莊奇錫先生10年不間斷的支持，讓李坤真能減輕壓力、安心求學，今年大學畢業後，如願成為一名資訊工程師。

李坤真回憶，「資助人就像我的養父母，不求回報在背後默默成為我的推手，支持我前進。」而莊先生感性表示，自己人生第一筆薪水就拿來資助坤真，轉眼10年過去，一路看她立定目標、逆境向上很不容易，「相信未來她一定能把自己照顧得很好、獲得幸福的人生！」

▲李坤真的資助人莊奇錫先生也在寒流來臨的這天，特地帶著圍巾作為小禮物驚喜現身，為台上的她打氣。（圖／台灣世界展望會提供）

而目前從事金融業的吳品儀則分享，她在年幼時，媽媽獨自扶養自己和弟弟，還要負擔外公中風後的看護費用，所以從小就會到流水席端菜、去餐廳打工賺錢貼補家用，受到資助人幫助後，心想，「陌生人都能幫助我，我更應該幫助自己！」因此品學兼優的她，大三就進入金融保險業實習並轉任正職，大學剛畢業即選擇成為資助人，將愛的力量傳承下去。

▲吳品儀認為一份資助關懷不僅是金錢上的意義，更是心靈上的支持，因此大學畢業時她也選擇成為資助人，要把愛傳承下去。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會將於明年1月底，分別於台北﹙1/27﹚、台中﹙1/29﹚、嘉義﹙1/30﹚舉辦3場「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福音樂．故事分享會」，邀請民眾在春節前夕，與親友一同聆賞展望會自立青年的精彩表演與感人故事。欲參加音樂暨故事分享會的民眾，可上台灣世界展望會官網線上報名。

▲展望會自即日起透過「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福」活動。（圖／台灣世界展望會提供）

今年上半年疫情衝擊下，台灣世界展望會服務的國內特殊景況家庭數，已較去年增加約20%；統計至9月底為止，特殊景況扶助金之發放受益人次，更較前一年增加近50%。而年關將至，展望會自即日起透過「紅包傳愛！送孩子一份勇敢起飛的祝福」活動，要為所服務的4萬5千名兒童及其家庭，募集象徵助學、平安、健康、希望的「1萬個祝福紅包」，投入台灣貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭扶助金，與弱勢家庭暨青少年培力發展工作，邀請民眾共襄盛舉。

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