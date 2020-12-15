苗栗醫院爆離職潮！遭控指使員工「互咬」　院長李銘輝：誤解了　

▲部立苗栗醫院爆離職潮，院長遭人投訴逼基層員工「互咬」等罪狀，15日李明輝出面解釋，是員工誤解了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

衛生福利部苗栗醫院院長李明輝遭人投訴，稱其要求員工互相提報其他單位異常事件，導致有1成基層員工不滿釀離職，另外還有獎勵金部分也也大幅減少，連女同事的抹片檢查都要求得要在自家醫院，否則扣除獎金；對此，李明輝也出面解釋，造成員工誤解深表歉意。

爆料人指證歷歷表示，衛生福利部苗栗醫院院長李明輝自2019年9月上任後，不斷要求員工互相提報其他單位異常事件，強迫員工當抓耙子來提高獎勵金；李否認表示，衛福部有所謂異常事件通報，為了保障醫病品質，所以透過院方的病安小組，協助有所不足的單位改善，異常事件通報為不具名，被通報單位也不會處罰，單純是為了讓醫院更好。

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另外，獎勵金減少部分，李則解釋，近來不少醫院營運都受疫情影響，為避免影響員工生計，才將原本定期補發的獎勵金改為每個月補發，每位員工數字不等，他也無法詳細記住，但都由主管相關單位負責，此項指控應該是投訴者較不清楚相關狀況。

▲對於外界疑慮，苗栗醫院院長李明輝出面回應，對於所有指控深感無奈。（圖／記者黃孟珍翻攝）

至於離職員工部分，李則表示，自上任近2年來，醫師轉職人數有11人，但新進醫院的有14人；護理師部分離職54人，進來72個，因為大家都有自己的人生規劃，有退休有轉院服務，也補足了離開的員工人數，這應該是爆料者不知道的部分。

還有醫院招標薪轉銀行獨厚特定銀行部分，李明輝說，以往都是台灣銀行負責，醫院也照規定請4間銀行進行投標，但臺灣銀行不知何故於第2輪於委員會評審時退出。至於得標的銀行，也須回饋約200萬元設備給醫院，便利員工，無外傳成為他私房錢狀況，對於所有指控他也感到無奈。

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