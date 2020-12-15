個資洩露遭網友公審　陸規定「疫後60天內刪除」

▲大陸國務院規定，未來疫情結束後，個人信息的存儲必須在60天內刪除。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

日前，四川成都女孩趙某因疫情個資外洩，嚴重影響生活，還並非首例。不少大陸民眾認為遵守防疫控管之下，政府是否做好把關人民個資的責任。對此，大陸央視網昨14日報道，根據國務院規定，「未來在疫情結束後，個人信息的存儲必須在60天內刪除，保護每個人的隱私。」

▲成都女孩個資遭外洩，發文自清。（圖／翻攝 今日頭條）

該報導稱，成都確診女孩趙某的個人信息被洩露後，陷入了從未有過的痛苦，一晚上去了幾個酒吧，成為外界估量、審判她道德的關鍵，網友不但惡意批評甚至打電後騷擾，讓趙某飽受網路暴力。個資為何外洩，公安已介入調查。

無獨有偶，上個月，天津瞰海軒小區被列為高風險地區後，該小區一名確診者楊某也遭遇了同樣的經歷。一份來自非正常渠道的《關於天津市泰達醫院初步調查報告》在網路散布，裡面記錄楊某和家人詳細家庭住址、手機號等信息，以及楊某近14天全部行程，甚至曾接觸過的人的姓名和手機號碼全部曝光。

僅管，大陸方面早在今年2月，中央網信辦就發通知指出，「任何單位和個人未經被收集者同意，不得公開姓名、年齡、身份證號碼、電話等個人信息，因聯防聯控工作需要，且經過脫敏處理的除外。」之後接二連三的資訊外洩事件，引發大陸網友對個人信息洩露的擔憂。

▲陸規定，疫情過後患者隱私必須時限內刪除。（圖／路透社）

據央視網報道，在疫情個人信息的存儲上，大陸國務院今年10月徵求完意見的《網絡數據處理安全規範》要求，突發公共衛生事件應對工作結束後，指定機構應停止收集、調用個人信息，並在60天內或者國務院衛生健康行政部門規定的「時限內刪除。」

中國社會科學院法學所副所長周漢華也表示，「這裡面有一個判斷，究竟什麼時候疫情得到了有效防控，這些信息和疫情的防控已經沒有關係了，這個時候就要及時刪掉，這是非常明確一個法律要求。」