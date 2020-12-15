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台中大貨車轉彎「角度過大」撞機車　女騎士小腿骨折送醫

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲婦人遭大貨車壓傷雙腿，受傷送醫 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區15日清晨6時許發生一起交通事故，一輛大貨車行經美村路、明義街口欲左轉時，疑轉彎角度過大，不慎撞上對向車道停等紅燈的一輛機車，造成張姓女騎士小腿骨折，警方獲報到場，趕緊將女騎士送醫治療，幸無生命危檢。經酒測雙方均無酒精反應，警方初步研判是大貨車左轉未依規定，將依法告發蔡姓駕駛。

台中市第一警分局交通分隊表示，15日清晨6時51分許獲報，西區美村路一段與明義街口前有交通事故發生，經查，蔡姓大貨車駕駛（28歲）沿美村路左轉明義街往中美街行駛，不慎與停等紅燈的張姓重機車婦人（70歲）發生碰撞，張婦雙腿遭壓傷。

警方到場處理，初步研判為蔡男左轉彎未依規定，將依道交條例第48條告發，依法可罰600元以上1800元以下罰款，雙方無酒駕情形。後續轉交通警察大隊分析研判進一步釐清肇事原因。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方初判是大貨車駕駛未依規左轉。

台中市第一警分局呼籲，民眾行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍發生。

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