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空軍上兵被霸凌！長官蓋被黑幕11分鐘　橫紋肌溶解慘成洪仲丘第2

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空軍戰管聯隊第六雷達中隊的志願役士兵蘇威宇，今年元月被發現昏倒在寢室中，到院前失去呼吸心跳，導致腦缺氧成為植物人。（圖／黃威彬攝）

▲空軍戰管聯隊第六雷達中隊的志願役士兵蘇威宇，今年元月被發現昏倒在寢室中，到院前失去呼吸心跳，導致腦缺氧成為植物人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

在空軍戰管聯隊第六雷達中隊服役的志願役士兵蘇威宇（22歲），今年元月初某日清晨起床後，因身體不適向長官報告休息，豈料約6個小時後，他卻被同袍發現昏倒於寢室，軍方當時未叫救護車，由部隊長官開車將他送往醫院，孰料在到院前他就失去生命跡象，雖經急救，但仍因腦缺氧過久傷及腦幹，成為植物人，家屬事後調查發現疑點重重，質疑另有隱情。

「如果時光可以倒轉，我絕不要兒子從軍。」本刊在12月9日至高雄榮總探訪渾身插滿管子的蘇威宇，他動也不動地躺在床上，讓人看著心疼，蘇母親吻兒子的頭，抬頭看了一眼生命監測器，情緒瞬間崩潰：「看著威宇的心跳波動，是我現在唯一跟他溝通的方式。」昏迷的蘇威宇毫無反應，但似乎是聽見母親的呼喚，緊閉的雙眼竟也淌下淚水，許久未降雨的高雄，此時竟飄起細雨，彷彿上天也在疼惜威宇的遭遇。

 蘇威宇的父母每每想起兒子的遭遇，加上遲遲找不到真相，心力交瘁，不禁痛哭失聲。（圖／黃威彬攝）

▲蘇威宇的父母每每想起兒子的遭遇，加上遲遲找不到真相，心力交瘁，不禁痛哭失聲。

蘇父一邊安撫著妻子，眼眶泛紅地說著威宇的狀況，蘇母則拿出診斷證明，表示兒子的病情並不樂觀。她回憶今年1月4日上午，接到空軍戰管聯隊第六雷達中隊上尉分隊長潘偉倫電話告知，擔任志願役上兵的兒子蘇威宇因無呼吸心跳在醫院搶救，蘇母一聽心頭一震，立即與丈夫北上。

軍方第一時間向蘇家父母解釋，威宇在當日清晨5點30分起床後曾表示身體不適，有向潘偉倫報備要在寢室休息，直到10點50分左右，一名姜姓下士在蘇男寢室外聽到異聲，入內查看後看見蘇男呈現全身癱軟的半蹲跪姿勢、尚有意識但無發燒狀況，姜姓下士通報後便由潘偉倫在11點6分駕私車將蘇男送往台大醫院金山院區，可是在11點31分被送進醫院時已失去呼吸心跳，經過醫院急救，直至12點3分蘇男才恢復心跳。但遺憾的是，蘇男因腦部缺氧過久傷及腦幹，成為植物人。

 年僅22歲的蘇威宇自小憧憬加入空軍，沒想到才從軍一年竟然變成植物人。（圖／讀者提供）

▲年僅22歲的蘇威宇自小憧憬加入空軍，沒想到才從軍一年竟然變成植物人。

家屬透過監視器發現，兒子倒下的前3小時，直屬長官上尉分隊長潘偉倫曾進入蘇威宇的寢室內長達11分鐘，事後蘇就全身抽蓄、癱軟，送到醫院發燒40度且無呼吸心跳，轉院後又被診斷急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，讓家屬質疑有內幕，無法接受。

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空軍戰管聯隊第六雷達中隊的志願役士兵蘇威宇，今年元月被發現昏倒在寢室中，同袍將他架離寢室送醫，不過，同袍均證稱當下他仍有模糊意識。（圖／本刊繪圖組）

▲空軍戰管聯隊第六雷達中隊的志願役士兵蘇威宇，今年元月被發現昏倒在寢室中，同袍將他架離寢室送醫，不過，同袍均證稱當下他仍有模糊意識。

空軍戰管聯隊第六雷達中隊志願役上兵蘇威宇（蘇男、22歲），今年元月倒臥在寢室、全身抽蓄無力，軍方認為情況不嚴重，非但沒有採取急救措施、叫救護車，而是由部隊長官以私車將蘇男送到醫院，豈料蘇男到院時已失去生命跡象成為植物人。焦急的家屬重回部隊找真相，透過監視器發現蘇男的直屬長官中隊上尉分隊長潘偉倫在蘇倒下前3小時，曾進入蘇的寢室長達11分鐘，之後蘇男就被發現倒在寢室，送醫前已失去呼吸心跳，轉院後又被診斷出急性腎衰竭合併橫紋肌溶解。潘男事後表示，「自己是進去關心、幫忙蓋被子」。但家屬不採信，懷疑自己的孩子是洪仲丘第2。

家屬不解表示，為何平時身體狀況良好的兒子，會突然身體不適，甚至失去呼吸心跳成為植物人，蘇父說：「兒子一到醫院量體溫已經高燒40.8度，且失去生命跡象，但軍方卻一直說他有意識、沒有發燒，我根本不相信。」 

軍方給予家屬的報告指出蘇威宇當時「半跪在地、有意識、無發燒」，但急診病例卻寫著有40.8度的高燒且到院前已失去呼吸心跳，直接打臉軍方。（圖／讀者提供）

▲軍方給予家屬的報告指出蘇威宇當時「半跪在地、有意識、無發燒」，但急診病例卻寫著有40.8度的高燒且到院前已失去呼吸心跳，直接打臉軍方。

蘇家父母事發後第3天也回到兒子的服務部隊，詢問第一個發現威宇在寢室倒下的姜姓下士：「我聽到威宇的寢室有聲音趕快去看，發現他的房間門半開，躺在地上、全身無力。」當時通報江姓督勤官到場，督勤官也向家屬表示：「威宇有肌肉僵硬的現象，也有抽蓄，我把他扶上床，威宇很小聲的說了一些話，我們通報後，長官認為要去醫院，大家就開始幫威宇找錢包和健保卡。」

為了還原真相，家屬透過監視器看到蘇男被2人抬出寢室，頭部已無意識地往一邊垂下，準備要上督勤官的座車，但因蘇男已無法坐立，必須躺在後座，督勤官才又將車上嬰兒座椅拆卸，此時，潘偉倫剛好洽公返回開車到營區，立即改由潘偉倫開車將蘇送至台大醫院金山院區。

蘇威宇的直屬長官上尉分隊長潘偉倫遭控，長期找碴，讓蘇威宇壓力過大出現憂鬱傾向。（圖／讀者提供）

▲蘇威宇的直屬長官上尉分隊長潘偉倫遭控，長期找碴，讓蘇威宇壓力過大出現憂鬱傾向。 

本刊調查，距離空軍雷達中隊最近的石門消防分隊開車至部隊車程僅需5至7分鐘，再以最快時速一路鳴笛到達醫院也僅需15至20分鐘，結果軍方第一時間卻不叫救護車，反而是由部隊長官開車耗時25分鐘抵達醫院，錯過讓救護人員以車上器材搶救蘇男的黃金救援時間。讓家屬簡直無法接受。

此外，監視器畫面中還有一段也讓家屬不解，就是蘇男在寢室昏倒前，潘偉倫曾進去他的寢室11分鐘，潘偉倫表示，「是去關心威宇、幫他蓋被子。」但如果僅僅只是關心和蓋被子，真的需要10多分鐘嗎？還是有發生其他家屬不知道的事情？」也令家屬懷疑有隱情。而蘇威宇轉至基隆長庚醫院後，醫師診斷蘇到院前無呼吸心跳、急性腎衰竭合併橫紋肌溶解，家屬懷疑兒子如洪仲丘一樣被操到身體無法負荷。

本刊致電蘇威宇出事當時的第六雷達中隊中隊長吳建欣中校，孰料他一聽到「蘇威宇」3個字，情緒突然失控抓狂，開始跳針詢問記者為何有他的電話，記者都還未提問，他就怒掛電話，態度令人不敢恭維。

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