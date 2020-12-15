尼日恐攻28死近百傷！800間房屋遭焚毀　「博科聖地」宣稱犯案

▲圖為此前「博科聖地」在奈及利亞發起的恐攻，以殘忍割喉的方式血洗村莊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲國家尼日（Niger）12日發生一起大規模恐攻事件，迪法（Diffa）28人遭到殺害、800間房屋被焚毀。對此，迪法當局表示，恐怖組織「博科聖地」（Boko Haram）必須為此事負責。

根據路透社報導，尼日政府發言人札卡瑞亞（Abdourahamane Zakaria）14日表示，恐攻地點位於尼日南部迪法地區的桃摩爾村莊（Toumour），距離奈及利亞僅不到20公里。28名死者中，10人遭到槍殺、14人被燒死，還有4人因溺斃死亡，另外將近100人受到輕重傷。札卡瑞亞宣布全國進入72小時哀悼時間。

尼日中央政府與聯合國尚未針對此次恐攻事件，指名犯罪的組織或個人，但迪法州長勒敏（Issa Lemine）前一日已公開直指策畫與行動的就是「博科聖地」。據《法新社》報導，「博科聖地」已將一段約3分鐘的影片寄給該社，影片中宣稱就是他們犯下這起恐怖攻擊。

「這是一場無法形容的悲劇」，勒敏表示當時恐攻現場極為慌亂恐怖，而且發生地還是在收留了6萬名無家可歸者與難民的地區，讓當地情況愈顯艱難無依。

根據聯合國數據指出，「博科聖地」自2009年起就在查德湖一帶作亂，造成累計25萬人流離失所。