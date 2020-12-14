　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中醫師「聽診氣虛」胸上游移還掐一把　她傻問：看診會亂摸？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲執業多年的黎姓中醫，被女病患不約而同告上妨害性自主。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黎姓中醫師假藉看診名義，對多名女患者伸出鹹豬手，後來被被害人分別提告、於網路揭露，檢察官偵辦終結，認定黎姓中醫師有妨害性自主之嫌，依法提起公訴。

李女(化名)於2018年7月間前往黎姓中醫師經營的中醫診所求診，黎姓中醫稱李女有氣虛及水腫，在診療室內以手持聽診器的方式探入李女內衣內，將聽診器放在她胸部不斷游移，還以手指碰觸李女胸部，李女驚覺中醫師聽診方式異常，於返家後上網發文詢問。

另一名張女於今年3月間因頸部不適前往黎姓中醫師坐診的診所求醫，黎姓中醫師同樣藉聽診機會，以手持聽診器伸入張女內衣內，在其胸部游移，還趁機以手碰觸及揉捏張女胸部。李女離開診所後遂報上警局。

黎姓中醫師向檢警坦承以聽診器聽診，但否認猥褻，檢警傳喚證人到案說明，證人皆證稱，被害人曾於中醫診所櫃檯詢問「醫生看診是否會亂摸」、被害人回家曾哭訴遭猥褻。檢察官依妨害性自主之嫌，對黎姓中醫師提起公訴。

►「華陀扶元堂冰糖純燕窩綜合禮盒」燕窩＋龜鹿 養顏美容、補充營養

►起底脫逃犯強占人妻！求學長歸還老婆　他被槍抵頭...忍吞佛系婚

►前女友開現任男友車劫囚！竹北逃犯「超狂6角關係」曝光

►1對1指導豐胸2月A→D罩杯　女大生噴3萬4個月還是A…一看真相氣炸

ET快訊
快訊／王陽明受傷「額頭濺血」破相！　傷照曝光
王阿達留言「426」遭刪！　臉書道歉了
入冬最冷時刻降臨！今晚跌至13°C　下波急凍時間曝
台「策展才女」爆假經歷！荷蘭事務所：她只是工讀生
990元買馬汀！Dr.Martens「超殺特賣」現省3千
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7網友PO蔡政府吃6980元便當！蘇貞昌下令嚴辦　5法院全判免罰打臉

新北外公看電視「猥褻外孫女」！她課後寫感想曝獸行…班導師嚇壞

暗夜被怪男跟蹤18km！科大女驚恐秀「遭撕毀外套」：我逃到加油站

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」...她留美較開放

窩夾娃娃機店角落點火「烤棉花糖」　桃園2少留下滿地灰燼閃人

中醫師「聽診氣虛」胸上游移還掐一把　她傻問：看診會亂摸？

恐怖黑衣男「想認識」搭訕不成！狠拉女大生下車　警19hrs後逮到人

都才領牌3個月！重機對決野馬　4輪甩尾撞2車...男大生多處骨折

史上最多！移民署遣返342名越南逾期居留移工　助返鄉過聖誕節

「策展才女」劉真蓉遭爆「假經歷」　荷蘭事務所：僅工讀2個月

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

7網友PO蔡政府吃6980元便當！蘇貞昌下令嚴辦　5法院全判免罰打臉

新北外公看電視「猥褻外孫女」！她課後寫感想曝獸行…班導師嚇壞

暗夜被怪男跟蹤18km！科大女驚恐秀「遭撕毀外套」：我逃到加油站

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」...她留美較開放

窩夾娃娃機店角落點火「烤棉花糖」　桃園2少留下滿地灰燼閃人

中醫師「聽診氣虛」胸上游移還掐一把　她傻問：看診會亂摸？

恐怖黑衣男「想認識」搭訕不成！狠拉女大生下車　警19hrs後逮到人

都才領牌3個月！重機對決野馬　4輪甩尾撞2車...男大生多處骨折

史上最多！移民署遣返342名越南逾期居留移工　助返鄉過聖誕節

「策展才女」劉真蓉遭爆「假經歷」　荷蘭事務所：僅工讀2個月

新壽砸30億投入南港轉運站BOT案　拚2025年完工

7網友PO蔡政府吃6980元便當！蘇貞昌下令嚴辦　5法院全判免罰打臉

屏東家扶中心「謎霠·藍晒一日營」　燒腦趣味密室逃脫探險

綠營辦「十大假訊息票選」　蔡英文啖蝙蝠湯、吃7000元便當都入列

趙斗淳11年前親筆問卷曝！點名「北韓金氏家族」：最恨共產主義者

花敬群稱別污衊好政策　柯文哲：明年社宅開工幾戶？要不要先畫押

王陽明受傷「額頭濺血」破相！　傷照曝光自責：我應該更小心

余文樂愛妻產二胎後首現身！　老公視角曝「纖細少女體態」羨煞網

顏嘉樂帶雙胞胎現身劇場！　狄志杰哽咽：這半年靠他們撐下來

周末限定！宜蘭斑比山丘全新夢幻甜點　甜甜圈灑滿巧克力脆片超罪惡

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

社會熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底慘死

他晚上10點後洗衣服 　房東：斷電到明天　

求歡遭拒「人妻崩潰大哭」！老公冷嗆：妳是妓女喔

科大女生被問：可認識妳嗎　她喊不要慘被拉下車

即／科大女被「狠拉下車」！黑衣男瘋狂追車畫面曝

15歲少年帶5碗泡麵　獨攀北三段失聯

「屏東黑美人」勒斃男友橡皮筋綁下體　專家說話了

家人反對！苗栗少年帶5碗泡麵獨登百岳　搭車路線曝

即／抓到了！恐怖黑衣男狠拉女大生下車

更多熱門

相關新聞

噁大叔用手襲女胸　被判刑7月

噁大叔用手襲女胸　被判刑7月

彰化和美鎮1名大叔，2017年間曾在公車上觸摸女學生大腿隱私處，被彰化地方法院依違反性騷擾防治法判刑4月，今年5月才執行完畢，未料9月間騎腳踏車行經道周路時，用手襲女子胸部，再度被彰化地方法院判刑7月，全案可上訴。

76歲翁肩膀痛！針灸治療時肺部遭9cm長針刺穿死亡

76歲翁肩膀痛！針灸治療時肺部遭9cm長針刺穿死亡

全家都生病！93歲嬤「靠按摩耳朵」逃過一劫

全家都生病！93歲嬤「靠按摩耳朵」逃過一劫

里長選民服務「邀女開房間」…警局旁揉胸！

里長選民服務「邀女開房間」…警局旁揉胸！

整夜狂跑廁所！醫曝「5大症狀」腎臟恐出問題

整夜狂跑廁所！醫曝「5大症狀」腎臟恐出問題

關鍵字：

性騷擾氣虛中醫聽診

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

倉鼠斷食3天　破案害他們綜藝摔

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面