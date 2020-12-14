中醫師「聽診氣虛」胸上游移還掐一把　她傻問：看診會亂摸？

▲執業多年的黎姓中醫，被女病患不約而同告上妨害性自主。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名黎姓中醫師假藉看診名義，對多名女患者伸出鹹豬手，後來被被害人分別提告、於網路揭露，檢察官偵辦終結，認定黎姓中醫師有妨害性自主之嫌，依法提起公訴。

李女(化名)於2018年7月間前往黎姓中醫師經營的中醫診所求診，黎姓中醫稱李女有氣虛及水腫，在診療室內以手持聽診器的方式探入李女內衣內，將聽診器放在她胸部不斷游移，還以手指碰觸李女胸部，李女驚覺中醫師聽診方式異常，於返家後上網發文詢問。

另一名張女於今年3月間因頸部不適前往黎姓中醫師坐診的診所求醫，黎姓中醫師同樣藉聽診機會，以手持聽診器伸入張女內衣內，在其胸部游移，還趁機以手碰觸及揉捏張女胸部。李女離開診所後遂報上警局。

黎姓中醫師向檢警坦承以聽診器聽診，但否認猥褻，檢警傳喚證人到案說明，證人皆證稱，被害人曾於中醫診所櫃檯詢問「醫生看診是否會亂摸」、被害人回家曾哭訴遭猥褻。檢察官依妨害性自主之嫌，對黎姓中醫師提起公訴。

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