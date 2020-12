一家三口幸福在公園拍全家照　懷中女嬰下秒遭「大樹枝」砸死

▲一家人在公園拍完照,女兒突然被樹枝砸死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國一對夫妻帶著出生6個月的女兒到紐約中央公園遊玩,沒想到才剛拍完全家福合照,附近大樹突然掉落一根巨大樹枝砸中他們,結果女嬰送醫後被宣告死亡,抱著她的媽媽也因為重傷昏迷長達數周。家屬歷經長達10年的訴訟,終於獲得美元1,375萬元(約台幣3.88億元)賠償。

男子麥可(Michael Ricciutti)與妻子加洛(Karla del Gallo)2010年6月,與出生6個月女兒吉安娜(Gianna)在中央公園內拍照時,一根巨大樹枝突然從約7公尺高的大樹上掉落,剛好砸中加洛與吉安娜。麥可表示,「當時一切發生太突然,我往下看,發現女兒和妻子都倒在地上,妻子無法動彈只能痛得大叫,身旁的親友試圖讓她冷靜,我則趕緊去抱起女兒」。

面對女兒的驟逝,麥可傷心表示,「她還沒機會叫我們爸爸媽媽,也沒機會上學,甚至是跨出人生的第一步,這麼多東西就這樣從她身上被奪走了」,而妻子還因為受傷出現認知障礙。

這對夫妻2011年向紐約市、經營動物園的野生動物園保育協會等相關管理單位提出訴訟,並要求美元5,000萬元(約台幣14億元)賠償金。長達10年追訴,此案終於在上月獲得解決,麥可一家最後獲得美元1,375萬元賠償金,他與妻子後來又生了第二個孩子,全家也已搬離傷心地。

Couple whose baby was killed by Central Park tree limb wins $13.75M https://t.co/sAjqijC4DB pic.twitter.com/q0vPTP8qnN