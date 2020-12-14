　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

司法院來函續押蘇震清、廖國棟　立法院週五院會討論

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院議場資料照、萬用照。（資料照／記者徐政璿攝 ）

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，2名現任立委蘇震清和廖國棟仍在羈押當中。由於12月22日即將屆滿羈押3個月期限，司法院8日再度函文立法院要求續押，立法院長游錫堃14日召集朝野協商，各黨團同意司法院12月8日函轉台北地方法院函，請立法院許可延長羈押委員一案，列入本週五院會報告事項處理。

根據司法院公文內容指出，按立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，此為憲法增修條文第4條第8項所明定。立法委員蘇震清、廖國棟等人因涉嫌貪污等案件，羈押期限即將届滿，經本院訊問後，認其等仍具備《刑事訴訟法》第101條第一項第2、3款羈押之原因及必要性，應予以延長羈押。

民進黨團總召柯建銘在會中表示，依照往例，朝野討論立委收押案通常列為報告事項，在本週二的程委會確認議程後，再列為本週五院會的報告事項議程中，至於當天院會處理，各個黨團自行表態。

根據《憲法》增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，本次立院會期已經在18日開議。

台北地方法院9月10日發函給立法院，告知4名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇羈押並禁見一事。立法院9月22日上午經過朝野協商，各黨團同意列入院會臨時報告事項，並於院會中予以許可羈押。

▼北院函立法院續押蘇震清、廖國棟。（圖／記者翻攝）

▲▼北院函立法院續押蘇震清、廖國棟。（圖／記者翻攝）

▲▼北院函立法院續押蘇震清、廖國棟。（圖／記者翻攝）

ET快訊
「瑜伽界張柏芝」大尺度全裸！拍攝滑倒跌落溪中
神鬼女業務「私吞客戶保費」金額破百萬　超慘下場曝光
醫師逛超市認識人妻揪停車場激戰　夫見「吃飽飽」氣炸
80歲爺爺拒急救「狂比1的手勢」要回家　醫問原因眼眶紅了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌拿三倍券買漫畫打統編「無法報帳」　主計處規定曝光

國民黨列《網管法》5大爭議　砲轟民進黨「剷除網路異己」

蘇巧慧：我的「三倍券」買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

傳國民黨組團赴美國總統就職　陳以信：願親往致上誠摯祝賀

宣傳數位身分證　徐國勇、唐鳳12月中下旬合體開直播

蘇貞昌、丁怡銘陷統編風波　陳玉珍酸：國家就是我家

司法院來函續押蘇震清、廖國棟　立法院週五院會討論

「有沒有統編不是重點」　蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

蘇貞昌反擊馬英九：國民黨當年立院佔絕對多數　決議萊牛只標產地

行政院稱交際科同仁給統編　陳玉珍批：有過下面扛

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

蘇貞昌拿三倍券買漫畫打統編「無法報帳」　主計處規定曝光

國民黨列《網管法》5大爭議　砲轟民進黨「剷除網路異己」

蘇巧慧：我的「三倍券」買氣炸鍋　蘇貞昌用我妹的

傳國民黨組團赴美國總統就職　陳以信：願親往致上誠摯祝賀

宣傳數位身分證　徐國勇、唐鳳12月中下旬合體開直播

蘇貞昌、丁怡銘陷統編風波　陳玉珍酸：國家就是我家

司法院來函續押蘇震清、廖國棟　立法院週五院會討論

「有沒有統編不是重點」　蘇巧慧護父：蘇貞昌從沒想過報公帳

蘇貞昌反擊馬英九：國民黨當年立院佔絕對多數　決議萊牛只標產地

行政院稱交際科同仁給統編　陳玉珍批：有過下面扛

拆除腦中無聲炸彈！神經介入治療「腦動脈瘤」免除開顱風險

蘇貞昌拿三倍券買漫畫打統編「無法報帳」　主計處規定曝光

中國擴張核武實力驚人！至少擁350枚核彈頭...擾台是「逛後花園」

10萬火急！台南聯結車撞翻小貨車　現場漏油...緊急救出夾困駕駛

才整理完房間！抹布擦桌「滿滿灰塵」他崩潰求助：推空氣清淨機嗎

孕婦懷胎9月要生了「7醫院拒收」！苦等病床等到死　寶寶也喪命

毒素抹內褲上！俄反對派領袖幸運躲「二次暗殺」　特工手法曝光

章子怡爆料某男星黑歷史！　喝酒喝到傷神經「全程靠題詞版演戲」

天上掉下來的禮物！R22直升機17日將運抵虎尾科大　學生感興趣

「446人搶五職缺」　深圳首次招考港澳公務員

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

政治熱門新聞

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

蘇貞昌買漫畫打統編　對話全曝光

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

蘇貞昌買漫畫…結帳螢幕見行政院統編

監察院洩密案　2監委遭函辦

王定宇提「三問馬英九」揭開放萊牛真相

買漫畫打統編？　蘇貞昌：不知道有人多此一舉

蘇巧慧替父緩頰：有沒有統編不是重點

快訊／徐國勇肩胛扭傷　急送三總打完針就返回崗位

金士傑父親KMT黨齡80年！105歲看報不戴眼鏡

馬辦轟行政院「離民意太遠」：標萊豬這麼困難就不要進口

周江杰：馬英九不裝糊塗　就不會想到國際認證「bumbler 」

蘇貞昌特支費年近95萬　法定3大用途一次看

民進黨反擊江啟臣凍結預算：第一次聽到有人批評總統重視國家利益

更多熱門

相關新聞

沈智慧絕食逾30小時　張麗善北上聲援

沈智慧絕食逾30小時　張麗善北上聲援

為反對萊豬進口，國民黨前立委沈智慧12日起在立法院外發起絕食抗議，繼花蓮縣徐榛蔚縣長13日中午北上聲援，雲林縣長張麗善下午則率雲林當地豬農，一同聲援沈智慧。沈智慧絕食已超過30小時，體力明顯較上午虛弱許多，臉色也相當疲憊，她強調會繼續靜坐抗議，要求民進黨別拖延，實施萊豬進口記名表決。

數位發展部定位惹議　蘇貞昌：溝通後案送立院

數位發展部定位惹議　蘇貞昌：溝通後案送立院

四財經法案拚3讀過關　立委分析四原因：很重要！

四財經法案拚3讀過關　立委分析四原因：很重要！

與中國「聲聲相應」的國民黨

與中國「聲聲相應」的國民黨

蘇震清控北檢滅證　屏東鄉親盼停止絕食

蘇震清控北檢滅證　屏東鄉親盼停止絕食

關鍵字：

立法院廖國棟蘇震清

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

汪戴「霸王花」爸歪：像移動肛門

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

趙斗淳「開手電筒」監視樓下　家成打卡景點

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面