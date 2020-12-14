司法院來函續押蘇震清、廖國棟　立法院週五院會討論

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委疑涉收賄案，2名現任立委蘇震清和廖國棟仍在羈押當中。由於12月22日即將屆滿羈押3個月期限，司法院8日再度函文立法院要求續押，立法院長游錫堃14日召集朝野協商，各黨團同意司法院12月8日函轉台北地方法院函，請立法院許可延長羈押委員一案，列入本週五院會報告事項處理。

根據司法院公文內容指出，按立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁，此為憲法增修條文第4條第8項所明定。立法委員蘇震清、廖國棟等人因涉嫌貪污等案件，羈押期限即將届滿，經本院訊問後，認其等仍具備《刑事訴訟法》第101條第一項第2、3款羈押之原因及必要性，應予以延長羈押。

民進黨團總召柯建銘在會中表示，依照往例，朝野討論立委收押案通常列為報告事項，在本週二的程委會確認議程後，再列為本週五院會的報告事項議程中，至於當天院會處理，各個黨團自行表態。

根據《憲法》增修條文第4條第8項規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」立法院的會期每年2次，分別是每年2月至5月底，以及9月至12月底的法定集會期間，必要時得依法延長會期，本次立院會期已經在18日開議。

台北地方法院9月10日發函給立法院，告知4名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇羈押並禁見一事。立法院9月22日上午經過朝野協商，各黨團同意列入院會臨時報告事項，並於院會中予以許可羈押。

▼北院函立法院續押蘇震清、廖國棟。（圖／記者翻攝）