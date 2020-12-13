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以色列擴展外交承認圈！　宣布與不丹王國建交

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▲▼以色列與不丹正式建交。（圖／路透）

▲以色列與不丹正式建交。（圖／路透）

文／中央社特拉維夫12日綜合外電報導

以色列外交部今天宣布，以色列今天與不丹王國建立外交關係。不丹是主要信奉佛教的喜馬拉雅山小王國，以色列和不丹駐印度大使今天分別代表兩國舉行建交協議簽署儀式。

路透社報導，以色列與這個相對孤立的喜馬拉雅山王國建立新關係，跟以色列正在開展的與中東及非洲的阿拉伯與穆斯林國家建立新關係，似乎不相干。

以色列外交部發表聲明說，以色列和不丹歷經多年秘密接觸，目標擺在建立關係，終於達成建交協議。

以色列外交部長阿胥肯納吉（Gabi Ashkenazi）表示：「以色列的外交承認圈正在成長和擴大。我們與不丹王國（Kingdom of Bhutan）建立關係，將是深化以色列在亞洲關係的另一個里程碑。」

以色列外交部指出，不丹僅與53個國家維持正式外交關係。

以色列和不丹同意在水管理、農業、醫療保健及其他領域，制定一套聯合工作計畫。

以色列總理尼坦雅（Benjamin Netanyahu）對這項建交協議表示歡迎，並稱「我們正與希望加入並與我們建立關係的其他國家接觸」。

以色列和摩洛哥於兩天前同意兩國關係正常化，這是在美國協助斡旋下達成的協議，使得摩洛哥成為於過去4個月內，擱置敵對並與以色列關係正常化的第4個阿拉伯國家，其他3個分別為阿拉伯聯合大公國、巴林和蘇丹。

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