逛耶誕城邊吃台鐵便當刈包！1/3前「板橋站」限量限時開賣

▲台鐵便當刈包共有三種口味。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

聖誕節將至，一年一度的「2020新北歡樂耶誕城」熱鬧展開中，交通部台鐵局研發能簡便攜帶、迅速充飢的新品刈包，包括「黑胡椒豬排蔥蛋」、「香檸雞柳烘蛋」及「香椿豆包烘蛋」三種口味，民眾可於1月3日前每週五、六、日在板橋站臨時台購買，每份109元，每日限量45份。

台鐵局表示，新北歡樂耶誕城壓軸上場的演唱會總是人潮洶湧，面對心儀的偶像，民眾想盡早佔據最佳觀賞位置卻又飢腸轆轆，為此針對台鐵便當貼心研發能簡便攜帶、迅速充飢的新品刈包。

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「黑胡椒豬排蔥蛋刈包」結合經典與創新，嚴選台灣豬里肌肉洋蔥爆香後，放入滷汁及黑胡椒調味燒製而成，熟悉的酸菜餡料，再加入一片酥香解膩的厚實蔥花蛋，古早味的傳承揉合新創意，給予台鐵便當忠實顧客新穎的體驗。

▲台鐵便當刈包1/3前可在板橋站購買。（圖／台鐵）



除了傳統的延續，台鐵便當嘗試新型蛋料理，將西方主食馬鈴薯、色彩繽紛紅黃甜椒切丁切絲後，添入蛋液及起司拌勻，香煎成馬鈴薯彩椒起司烘蛋，搭配不同食材而成兩種口味，中西式結合的「香檸雞柳烘蛋刈包」，淋上酸甜的蜂蜜芥末醬，咬一口外酥裡嫩的雞柳，淡淡檸檬清香在舌尖滾動，口感清爽而不膩。

另一種多元化選擇，「香椿豆包烘蛋刈包」內餡採用香椿醬燒製入味的非基改豆包，香椿素有春天的味道之美譽，佐以開胃的酸菜，搭配特製蛋料理融合成獨特的風味。

即日起至1月3日歡樂耶誕城閉幕，活動期間每週五、六、日，下午5時於板橋站臨時台販售，特製刈包一份兩入，每份售價109元，每日限量供應45份，售完為止。