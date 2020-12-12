CPTPP、國防預算遭凍　蔡英文：立委行使職權要考慮國家利益





▲總統蔡英文。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院外交及國防委員會上月底審查外交部總預算案時，國民黨立委江啟臣提案凍結外交部1500預算；另外，國防部預算也遭凍結28億，引來綠營群起圍攻。總統蔡英文12日表示，立法院也是國家體制的一部分，當我們做為國家體制一部份的各機關、成員或決策者，我們在行使職權要考慮到國家整體利益。

蔡英文表示，CPTPP要加入這件事情，是全民支持，大家也希望能有所進展，這期間的工作確實非常困難，也必需有很多心力投入，「我們必需要展現一個決心，再困難的事情，基於國家利益我都必需要有決心完成」，或許有時候會看到亂流、逆流，我相信只要我們有決心、不放棄，總有一天會達成目標，「這次刪除預算，我希望不要造成外界質疑我們加入CPTPP的決心」。

「國防的也一樣，國防對台灣安全來講非常重要，國防最重要的是捍衛自己國家安全的決心。」蔡英文說，同樣也希望立委行使職權時，要顧及台灣安全的需求跟防衛的需求，「這幾天來我們看到被刪除或被凍結的項目，都是未來5年到10年台灣國防戰略中關鍵中的關鍵」，如潛艦、高教機、F-16升級、飛彈車等。

蔡英文特別提到潛艦國造、國艦國造，強調這已經是拖延數十年的計畫，我們真的沒時間再拖。我同樣也很擔心，我們這樣大幅度刪除關鍵防衛力量的投資，會造成國際間對我們產生誤解，我們沒有自我防衛的決心，國防、台灣安全是自助、人助，如果我們自己都沒下決心做好自己防衛的工作，我們又怎能期待國際社會給我們幫助？