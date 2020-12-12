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政院堅持不另標「萊豬」　蘇貞昌：會被別的國家貿易報復

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 內政組 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

含瘦肉精美豬將在1月1日放寬進口標準。行政院張蘇貞昌11日備詢時爆料，剛上任閣揆時就有和總統蔡英文談到開放進口美豬的議題。面對外界質疑已討論超過1年但配套措施仍顯不足，蘇貞昌受訪表示，配套是步步為營，按部就班，總統宣示向國人同胞報告，預告3個月後，也就是明年1月1日要開始怎麼樣子做，「接下來看到各部會就推出各方面一步一步要做的事」。

面對美豬配套不足、民間仍有不同聲音，蘇貞昌12日受訪表示，總統宣示向國人同胞報告，預告3個月後，也就是明年1月1日要開始怎麼樣子做，「所以這是告訴國人很誠懇、很完整，以總統的高度，接下來看到各部會就推出各方面一步一步要做的事」；蘇說，政府會保障國人食品安全第一，同時要為了國家經貿戰略要走出去，我們的豬肉也可以外銷，所必須經過的手段。

蘇貞昌強調，這些作法都必須中央地方配合，同時也要立法院通過相關的公告，這都一步一步。另外作為政府，保障食安第一，同時要走出去，可是政府又不能用法律來限制或設定某些貿易的門檻，這樣會被別的國家反而貿易報復，那更不好，所以法律是保障民眾的安全，強制的運作。

至於進口商也已經明白表態，蘇貞昌表示，進口商不會進口含萊克多巴胺的豬肉，未來進口商所進口的肉品，都會明白的在包裝上標示沒有含萊克多巴胺，「這是廠商基於商品特色所做的貿易自由，也是商品競爭的行為，這是政府樂見」。

蘇貞昌也強調，雖然進口商這樣做，政府還是會依據五大措施，從源頭管理，入境海關就逐批檢驗，同時會要求標示跟著肉品走，我們會嚴格查驗，所以請國人放心。

至於有點地方政府宣布，會把萊豬給標出來，北市也宣布要成立萊豬專區供選擇，未來中央是否會採納？蘇貞昌說，從進口商這樣公開宣示，是知道凡是進口的肉品他們會標示，政府樂見。但政府不能用法律，對合乎國際標準的肉品，還要求要用怎麼樣標示。

蘇貞昌舉例，過去在牛肉進口的時候，也沒有特別標示有沒有含萊克多巴胺。如果全世界101個國家都有進口含萊克多巴胺的豬肉，沒有一個國家有這樣標示，獨獨台灣要自己用國家法律還有公權力強制的話，那些國家一定會對台灣實施反過來的貿易報復，對台灣反而不好。

蘇貞昌強調，進口商要明白標示，這是商業行為，沒有人可以抗議的，而有了這個結果，我們樂見。不過，政府雖然看到進口商這樣表態以及這樣做，但政府所要做的五大措施，包括剛才說的逐批檢驗等等，都還是會照樣嚴格查察、檢驗。

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