桃園降雨量未達供水無虞標準　仍需持續節約用水共同抗旱

▲石門水庫水情報告。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第9次抗旱應變會議11日召開，會中指出，根據中央氣象局降雨量預測，至明（2021）年3月前降雨量仍偏少，近日雖有鋒面讓石門水庫蓄水量上升至59.72%，但整體旱象仍嚴峻，未達到供水無虞的標準，桃園地區維持實施減壓供水的黃燈，呼籲工業、民間企業行號、日常民生用水等仍應節約使用。

經濟部水利署副署長鐘朝恭表示，受鋒面影響，石門水庫集水區水位略為回升，截至今日為止蓄水量1億1,788萬立方公尺，蓄水率達59.72%，但距離明年稻作不停灌的目標仍有距離；此外，趁著這波鋒面報到，也實施人工增雨作業，在石門水庫蓄水區施作地面人工增雨作業11次，並協請中科院施放高空焰彈4次、無人機2次，以及空軍支援空中增雨1次，但仍需呼籲民間及產業持續落實節水政策，減少旱災影響範圍。

水務局長劉振宇表示，針對全市既有水井進行盤點的結果，永康公園、民族公園、新龍岡公園及中壢14A滯洪池等4口水井水量尚充足，待環保局檢測確認水質無虞後，其中3口將分別由桃園區公所及中壢區公所將既有水井改建為備用水井，加速增設備用水井的整備速度。此外，水務局也正研擬鑿設6口新井，預計今年底發包，明（2021）年汛期前完工。

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