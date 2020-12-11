　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園降雨量未達供水無虞標準　仍需持續節約用水共同抗旱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園降雨量未達供水無虞標準

▲石門水庫水情報告。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第9次抗旱應變會議11日召開，會中指出，根據中央氣象局降雨量預測，至明（2021）年3月前降雨量仍偏少，近日雖有鋒面讓石門水庫蓄水量上升至59.72%，但整體旱象仍嚴峻，未達到供水無虞的標準，桃園地區維持實施減壓供水的黃燈，呼籲工業、民間企業行號、日常民生用水等仍應節約使用。

經濟部水利署副署長鐘朝恭表示，受鋒面影響，石門水庫集水區水位略為回升，截至今日為止蓄水量1億1,788萬立方公尺，蓄水率達59.72%，但距離明年稻作不停灌的目標仍有距離；此外，趁著這波鋒面報到，也實施人工增雨作業，在石門水庫蓄水區施作地面人工增雨作業11次，並協請中科院施放高空焰彈4次、無人機2次，以及空軍支援空中增雨1次，但仍需呼籲民間及產業持續落實節水政策，減少旱災影響範圍。

水務局長劉振宇表示，針對全市既有水井進行盤點的結果，永康公園、民族公園、新龍岡公園及中壢14A滯洪池等4口水井水量尚充足，待環保局檢測確認水質無虞後，其中3口將分別由桃園區公所及中壢區公所將既有水井改建為備用水井，加速增設備用水井的整備速度。此外，水務局也正研擬鑿設6口新井，預計今年底發包，明（2021）年汛期前完工。

・125ml大容量包裝 媲美百優精純乳霜

ET快訊
快訊／台中女疑遭撞亡…7歲童急救中　親友淚求行車紀錄器：他肇
男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆
蔡衍明不發一語現身中天　雙手合十向媒體致意
快訊／大樂透頭獎4.3億元「一注獨得」 　獎落這縣市
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園降雨量未達供水無虞標準　仍需持續節約用水共同抗旱

農水署桃園管理處慶喬遷青埔　何明光：感謝黃金春具前曕和魄力

精彩藝陣演出免費看　《輸人不輸陣》12/12桃園震憾登場

庇護商品不畏疫情熱賣2.3億　新北勞工局感恩續拚春節檔　

淡海輕軌免運好康倒數計時　藍海線12/15起開始收費

紙風車劇團台南市立總圖前熱鬧開演　黃偉哲推銷台南好Young耶誕跨年活動

捍衛健康！彰化推食品業無萊豬自主管理標章　鼓勵業者申請

新竹市最熱血236位志工　林智堅深深一鞠躬致謝

109年全民運動會　新竹市奪元極舞2金1銀1銅...槌球舞龍舞獅各1金

「安東彌勒山殿」升樑儀典　副總統賴清德市長林智堅齊祝賀

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

桃園降雨量未達供水無虞標準　仍需持續節約用水共同抗旱

農水署桃園管理處慶喬遷青埔　何明光：感謝黃金春具前曕和魄力

精彩藝陣演出免費看　《輸人不輸陣》12/12桃園震憾登場

庇護商品不畏疫情熱賣2.3億　新北勞工局感恩續拚春節檔　

淡海輕軌免運好康倒數計時　藍海線12/15起開始收費

紙風車劇團台南市立總圖前熱鬧開演　黃偉哲推銷台南好Young耶誕跨年活動

捍衛健康！彰化推食品業無萊豬自主管理標章　鼓勵業者申請

新竹市最熱血236位志工　林智堅深深一鞠躬致謝

109年全民運動會　新竹市奪元極舞2金1銀1銅...槌球舞龍舞獅各1金

「安東彌勒山殿」升樑儀典　副總統賴清德市長林智堅齊祝賀

2020台灣「熱門APP」排行！冠軍竟是它...打敗Line　下載破730萬

快訊／台中女疑遭撞亡…7歲童急救中　親友淚求行車紀錄器：他肇逃

中天轉戰網路　時力：持續推動《反媒體壟斷法》、《公共媒體法》

UBA／世新狂轟次高123分　大勝北商80分開季5連勝

中職／馬傑森第一指名、啟蒙教練嚇到　叮嚀職棒現實

畢書盡直播現神秘帳號　遭疑「冒充本尊」身份曝光超驚人

「為愛無阻」毛孩聖誕趴在桃捷A19　12/11-13帶寶貝同樂

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

中天關台倒數！蔡衍明和員工坐地上：這是重生，大家加油

大專足聯／台師大3比0退勁敵台體　第一循環3戰全勝0失球

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

6.7地震狂搖！小北百貨遭殃　綠汁滿地

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

台南東區戶外停車棚火警

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

四草綠色隧道收服荷蘭歌手馬丁的心

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

大鵬灣燈會場地　議員：現雜草叢生如瞻仰遺容

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

里港警破獲上億元大麻　警政署長親頒破案慰問金

機車前掛財物遭竊警憑3年前記憶逮人

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

更多熱門

相關新聞

2021一期作是否停灌？　12/23前公告

2021一期作是否停灌？　12/23前公告

經濟部水利署副署長鍾朝恭、4日出席桃園市政府召開的第8次抗旱應變會議表示，依目前降雨趨勢，恐無法滿足明年一期稻作灌溉所需水量，請市府農業局協助加強向農民宣導，另針對一期稻作是否灌溉的決策，經濟部將分別於12月9日及12月23日召開應變會議，最慢於12月23日公告停灌與否。

桃園菜農憂抽不到地下水　影響供應學校蔬菜

桃園菜農憂抽不到地下水　影響供應學校蔬菜

關鍵字：

桃園抗旱應變降雨量未達標準

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面