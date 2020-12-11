長沙「佳麗貸」700女受害　被逼「坐檯、賣淫、捐卵子」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南長沙2019年爆出「佳麗貸」事件，多名女子借了高利貸之後無力償還，被高利貸集團逼迫「肉償」，強逼坐檯、賣淫，甚至安排捐卵還債，受害者超過700人，不法獲利超過300萬元人民幣（約1289萬元新台幣）。事件最後被當地警方偵破，長沙法院近日一審宣判，高利貸集團的首腦被判無期徒刑，其餘共犯也都被判有罪。

根據《檢查日報》報導，其中一名受害者小霏（化名）表示，她向高利貸集團借了3.8萬元（約16萬元新台幣），但還款時卻變成8.5萬元（約36萬元新台幣），她沒錢償還，遭犯罪集團首腦文陳抓住，被逼脫光衣服走入江水中，半個人都被水淹沒，大哭求救才被拉回岸邊。

有過恐怖的經歷後，小霏再也不敢反抗文陳，被逼到KTV坐檯、賣淫賺取皮肉錢還債，甚至被強迫捐卵，「捐卵的那種痛苦和屈辱，我一輩子都記得，借的錢到了後面感覺永遠都還不清了，只能什麼都聽他們的。」

最可怕的是，文陳的高利貸事業竟然還不斷「升級」，他強迫還不起錢的女子集中住宿，安排專人看管，制定嚴格的上下班考勤制度，分別進行坐檯、賣淫等工作，只要有人不聽話，就以威脅、罰款、體罰等各種方式逼迫對方就範，高峰時期有多達20多名女子同時被控制。

文陳的高利貸集團在2019年3月被長沙警方偵破，共有27人被逮，警方指出，文陳的集團從2017年3月至2019年3月間，共對700多名女性放貸1100多次，放貸金額超過1000萬元（約4296萬元新台幣），不法獲利超過300萬元。

文陳等人也被長沙市檢查院以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，組織、強迫賣淫罪，非法拘禁罪，搶劫罪，強姦罪，協助組織賣淫罪，強制猥褻罪等罪名提起公訴。

長沙法院近日一審宣判，文陳被判無期徒刑，其餘人也都被判有罪。

▼長沙警方偵破高利貸集團。（圖／翻攝微博）

