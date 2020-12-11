外籍女國1頭屋段閃車翻覆「4輪朝天」...2人爬出「車頭半毀」1傷

▲1名外籍女子駕車行經國道苗栗頭屋段時，疑似閃避他車，不慎失控打滑翻車，造成車上2人1人受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名40多歲柬埔寨籍的女子，11日上午10時許，載著友人開車行駛在國道苗栗頭屋段時，疑似閃避其他車輛，變換車道後不慎失控翻車，小客車車頭半毀，車內2人1人受傷送醫；詳細事故原因，還待調查中。

苗栗縣消防局表示，11日上午10時20分左右接獲通報，稱在國道1號南下127公里處，有小客車翻覆意外，救援人員抵達時，小客車4輪朝天，車頭半毀，車內駕駛與乘客已自行脫困，其中駕駛無明顯外傷，留在現場後續車輛處理，另名傷者背痛手部有撕裂傷，救護人員進行包紮後就近送往大千醫院診治。

國道警方表示，這名外籍駕駛沒有酒精反應，事故發生原因疑似閃避變換車道的車輛，才會失控打滑翻覆，所幸受傷的乘客就醫後也已無大礙，至於事故發生原因，還需釐清中。

苗栗縣消防局也呼籲，由於近日陰雨綿綿，路上濕滑，車輛行駛務必注意前方路況，避免造成危害，開開心心出門，平平安安回家，期許用路人能更加小心，遇到身體不適或緊急危害請撥打119。

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