前男友趴引擎蓋求「復合砲」　她油門一踩想離開...換來三年徒刑

▲遼寧一名女子拒絕「復合砲」，卻意外導致前男友死亡。（示意圖／視覺中國CFP）



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸遼寧省葫蘆島一名顏姓男子去年10月約前女友外出，並試圖打「復合砲」，由於前女友不願意，便駕車離開現場。沒想到，顏姓男子突然衝上引擎蓋並拍打玻璃，嚇得前女友急踩煞車，反而導致顏姓男子摔落在地，最終傷重不治。案件近日二審宣判，前女友因過失致人死罪，遭判處有期徒刑3年，緩刑3年。

《瀟湘晨報》報導，前女友岳姓女子與死者顏姓男子兩人原是情侶關係，但感情並不和睦，2019年10月3日20時左右，顏姓男子開車到興城找岳姓女子，兩人便一起坐車回葫蘆島。

岳姓女子在法庭上供稱，兩人當時已經分手，但顏姓男子想要跟她復合，在車上時還一直想要兩人發生性關係，岳姓女子則不斷拒絕，由於氣氛緊張，她便在打開車門，打算下車離開現場，不過卻被拉回車上。

▲岳姓女子二審改判有期徒刑三年、緩刑三年。（示意圖／視覺中國CFP）

她表示，這樣的情況一共出現兩次，第二次時，她所幸直接坐到駕駛座，並將車門反鎖，打算開車離開現場。沒想到，前男友突然爬到引擎蓋上，用力拍打前玻璃，嚇得她緊急煞車，卻導致前男友滾落地面，頭部遭到撞擊。

判決指出，前男友顏姓男子被送到醫院後，經過兩天搶救，仍因傷重不治，岳姓女子事後主動到案說明，並與死者家屬達成和解。

報導提到，岳姓女子一審因《中華人民共和國刑法》第233條之規定，構成過失致人死亡罪，遭判處有期徒刑6年。不過，死者家屬後來撤回民事告訴，並表示對岳姓女子諒解，於二審時請求法院減輕刑責，法院最終予以採納，改判岳姓女子有期徒刑3年，緩刑3年。