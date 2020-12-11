地牛翻身一夜4震全台有感　蘇貞昌：所幸沒有重大災情

記者林銘翰／台北報導

台灣東部10日晚間發生芮氏規模6.7地震，一夜連續4震造成全台有感。行政院長蘇貞昌11日表示，行政院逐一跟全國各地聯絡，幸好沒有重大的災情，也呼籲大家平常就要注意防震的種種準備，政府也會非常小心還會有餘震等，希望大家平常多多注意。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



宜蘭縣政府東方27.2公里（台灣東部海域）於10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7地震，地震深度76.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣與嘉義縣4級。

蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蘇貞昌會前受訪時表示，昨天發生規模比較大的地震，行政院逐一跟全國各地聯絡，幸好沒有重大的災情，他也要藉機呼籲國人同胞，大家平常就要注意防震的種種準備，政府也會非常小心還會有餘震等，也希望大家平常多多注意。

此外，台北市明倫社宅3房型高達4萬500元的月租引來質疑，台北市長柯文哲要求制定全國統一的社宅計算標準，外傳柯文哲將球拋回給中央，其實是出自「柯媽」何瑞瑛的建議。

對此，蘇貞昌則說，總統蔡英文宣示社會住宅的決心，就是要幫年輕人、有孩子的父母減輕負擔，這個政策包含興建12萬戶、包租貸款8萬戶，政府一直按部就班在做，希望房價合理、興建步驟中央一起盡力。

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